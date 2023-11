Tunisie: Port de la Goulette - Un réseau international de trafic de drogue démantelé

Il a fallu six mois d'investigations et de filature pour démanteler l'un des plus importants réseaux de trafic international de drogue implanté dans la banlieue nord.

A la manoeuvre, la sous-direction antistupéfiants de la police judiciaire.

Le chef de la bande, un agent simple au port de La Goulette, habitant dans un quartier populaire du Kram (banlieue nord de Tunis), a éveillé les soupçons de la police en menant un train de vie dispendieux.

Il circulait à bord d'une voiture de luxe et passait ses soirées au resto-lounge réputé de Gammarth où il in un a pris l'habitude de liquider sa marchandise avec le concours de sa femme et l'un de ses gendres.

Une sordide affaire de famille sur fond de trafic de cocaïne qui a fini par être mise à nu par les services de police.

Itinéraire de l'acheminement

Dans la nuit de samedi 4 novembre, une unité de police de la brigade des stupéfiants s'est infiltrée discrètement au port de La Goulette, après coordination avec les autorités portuaires et le parquet et a arrêté quatre agents impliqués dans ce réseau, dont leur chef qui a tenté de s'enfuir par une autre porte de sortie. Un autre agent a été arrêté à proximité du port.

Il s'apprêtait à livrer la cocaïne à la femme du chef de la bande et à son gendre qui l'attendaient à bord d'un véhicule.

La brigade des stupéfiants a entamé les investigations depuis six mois.

Les membres ont été pris la main dans le sac. Une autre partie de la drogue a été confisquée chez l'un des membres du gang qui l'avait dissimulée dans le coffre de sa moto, alors qu'il s'apprêtait à quitter le port par la porte de sortie principale.

Selon les informations recueillies, la liste des membres de ce réseau risque de s'allonger.

Comment et par quel moyen a été acheminée la drogue et s'agit-il d'une première opération ?

D'après un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un réseau international de trafic de drogue.

L'opération menée par la brigade des stups a permis la saisie de 23,5kg de cannabis et 2,3 kg de cocaïne.

Bijoux, voitures et argent liquide

D'autres membres du réseau, implantés dans un pays étranger, étaient chargés de dissimuler des plaques de drogue dans des conteneurs maritimes à destination du port de La Goulette et d'informer leurs associés pour récupérer la marchandise.

Dans le cas de cette affaire, un couteau saisi par la police a été utilisé par l'un des membres de la bande pour s'introduire dans le conteneur.

D'après une source relevant des autorités portuaires, les arrestations ne vont pas s'arrêter à ce niveau, car il s'agit vraisemblablement d'une série d'opérations de trafic de stupéfiants impliquant plusieurs groupes de personnes.

Par ailleurs, et selon le ministère de l'Intérieur, 17 individus ont été arrêtés après coordination avec le parquet du Tribunal de première instance de Tunis et des mandats de recherche ont été lancés à l'encontre de dix suspects.

Suite aux descentes effectuées par la police en coordination avec le parquet, outre la drogue précédemment indiquée, la police a saisi des bijoux, 11 voitures, deux motos, des montres, des contrats de vente et des titres de propriété de biens immobiliers, des livrets d'épargne, des chèques, ainsi que la somme de 462 mille dinars.

Quid de la sécurité dans les ports ?

Cette affaire ne devra nullement mettre en doute la question de la sécurité au port de La Goulette, témoigne un haut cadre de l'autorité portuaire.

«On fait de notre mieux, en coordination avec les différentes parties, pour assurer la sécurité de la marchandise. Mais il est important de signaler que les services de la douane et de la police dans d'autres pays n'imposent pas de mesures draconiennes de contrôle des conteneurs à destination de notre pays. En majeure partie, les bateaux chargés de conteneurs quittent les ports de ces pays sans avoir été contrôlés».

Notre source ajoute qu'il est difficile, voire impossible, de soumettre le personnel du port à un contrôle quotidien et constant au niveau des points d'accès et de sortie.

Quelques jours après cette affaire, plus précisément le 8 novembre dernier, la police judiciaire de Ben Arous a arrêté trois individus à Ezzahra.

Plus d'un kilogramme de cocaïne et 20 kg de cannabis ont été saisis, en plus de 146 mille dinars en liquide.

La marchandise était destinée à une personne de nationalité étrangère, habitant à Sousse, qui avait l'intention de la distribuer.

Pour rappel, le 11 octobre 2023, plus de 10 kg de cocaïne et 64 kg de cannabis ont été saisis au port de La Goulette chez un voyageur en provenance d'un pays européen.

La drogue était dissimulée dans son véhicule.

La propagation de la drogue à Tunis inquiète les parents.

Sa consommation est presque devenue banale, endémique chez les jeunes, filles comme garçons, entraînant une série de problèmes de santé, socioéconomiques et sécuritaires graves.