Congo-Brazzaville: Numérique - Des acteurs judiciaires outillés en Intelligence artificielle et cyber sécurité

Durant cinq jours, quatre- vingts acteurs du secteur judiciaire, notamment des magistrats, avocats et huissiers de justice, ont été formés sur la cyber sécurité, l'Etat de droit et l'intelligence artificielle (IA). A l'issue de cette formation, un réseau des magistrats congolais en intelligence artificielle et cyber sécurité (Rmciac) a été créé.

Le Rmciac permettra aux acteurs bénéficiaires de cette formation de pérenniser leurs échanges et bénéficier d'autres formations complémentaires. En effet, l'objectif visé par cet encadrement a été de renforcer les capacités des apprenants dans l'utilisation des outils de l'IA, connaître leur fonctionnement et leurs impacts dans le système public judiciaire. Il s'agissait également d'arrimer le système judiciaire national au numérique, afin de le rendre plus efficace, moderne et efficient.

Selon Chancel Dolce Franck Mayinguidi Diamesso, l'un des bénéficiaires, cette formation a été un succès. « Nous avons appris à travers l'IA comment faire l'agencement entre la cyber sécurité et l'Etat de droit pour éviter qu'il y ait une forme de marginalisation des droits. L'IA est une technologie émergente et une nouvelle pratique que l'on veut bien intégrer dans notre pratique judiciaire. Cette nouvelle connaissance acquise nous permettra de mieux apprécier la quintessence des infractions et de tout ce qu'il y a à faire par rapport à ce domaine »

%

Clôturant les travaux, le directeur du cabinet du ministre en charge du numérique, Jean Marie Nianga, a signifié que l'intelligence artificielle et la cyber sécurité objet de cette rencontre ne sont pas des sciences ordinaires. Leurs spécificités, dit-il reposent sur certaines valeurs et normes cardinales, dont le professionnalisme et la compétence constituent la clé de voûte.

« En effet, je ne doute point que vous ayez reçu des connaissances théoriques et pratiques qui vont renforcer vos capacités ...Je suis persuadé que vous ferez bon usage des connaissances mises à votre disposition. Ce sont des rudiments solides dont l'appropriation vous permettra, à n'en point douter, de vous ériger ambassadeurs en intelligence artificielle et de la cyber sécurité dans vos différents départements », a-t-il affirmé.

Et d'ajouter : « Votre participation à cette séance d'apprentissage témoigne à suffisance de l'intérêt grandissant que vous accordez à cette technologie émergente, dont l'objectif principal est d'être bénéfique à la modernisation de nos administrations ».