Tunisie: Ligue 1 | 10e journée - Les «Sang et Or» savent voyager

Pour le deuxième déplacement d'affilée, les "Sang et Or", sans trop forcer, remportent une précieuse victoire qui leur permet de consolider leur leadership.

Décidément, l'African Football League a fait beaucoup de bien aux Espérantistes même s'ils ne l'ont pas emportée. Ils sont désormais beaucoup plus confiants et réalistes à souhait.

En effet, après avoir ramené une précieuse victoire au milieu de la semaine dernière de Bizerte, les "Sang et Or" ont réussi à s'imposer hier à Métlaoui, dans un autre déplacement qui n'était pas facile non plus. Encore une nette victoire sur le même score 2-0.

Plus entreprenants, les "Sang et Or" n'ont pas mis beaucoup de temps pour imposer leur rythme à leurs hôtes avant de concrétiser leur domination par un premier but : parti sur la droite, Mohamed Ben Ali adressa un centre millimétré à Zakaria El Ayeb qui adressa un tir cadré laissant coi le portier minier (27').

Une ouverture du score qui a permis aux hommes de Tarek Thabet de gérer la suite des débats avec aisance.

Le coach "sang et or" s'est même permis de faire tourner son effectif en donnant en deuxième période du temps de jeu à ceux qui en manquaient.

Un joueur en particulier s'est avéré une carte gagnante : Mootaz Zaddem qui a doublé la mise vers la fin de la rencontre suite à une jolie action (86').

%

Grâce à cette deuxième victoire consécutive, l'Espérance de Tunis renforce son statut de leader du Groupe B.

Les Stadistes sur leur lancée

Dans le Groupe A, les Stadistes ont confirmé leur réveil en alignant, hier à domicile, la passe de trois. Les Bardolais se sont imposés devant les Sudistes de Ben Guerdane (2-1). Une victoire serrée, certes, mais suffisante pour permettre aux Stadistes de préserver leur place en podium de tête et coller au dauphin étoilé et au leader clubiste.

La troisième rencontre de l'après-midi d'hier a mis aux prises l'AS Soliman avec son hôte, l'Olympique de Béjà.

Contre toute attente, les Cap-Bonnais ont créé la surprise en signant leur première victoire de la saison. Une nette victoire sur le score de 2-0.

De leur côté, les Béjaois ont essuyé leur second échec consécutif.

Une mauvaise passe qu'il faudra surmonter au plus vite au risque de tomber dans une crise de résultats.