Kenya: Coup d'envoi des négociations de Nairobi pour réduire la pollution plastique mondiale

Les négociations de Nairobi pour discuter de mesures concrètes pour lutter contre la pollution plastique ont débuté, ce 13 novembre 2023, au Kenya. Objectif : rédiger un traité pour la réduire.

Le coup d'envoi a été donné ce 13 novembre 2023 au Kenya pour le troisième round de négociations mondiales pour réduire la pollution plastique. Des délégués de 175 pays se retrouvent à l'Office des Nations unies à Nairobi (Unon), pour discuter de cette question durant 5 jours. L'objectif : rédiger un traité pour réduire la pollution plastique dans le monde.

Pour la première fois, les délégués se penchent sur un projet de traité. La version 0 publiée en septembre contient, elle, pour le moment toutes les propositions possibles : des plus timides ou plus contraignantes.

Le vrai enjeu, explique un militant environnemental kényan, c'est de savoir si le traité imposera des restrictions unilatérales ou s'il offrira la possibilité à chaque État de choisir sa politique de lutte contre la pollution plastique.

Une soixantaine de pays dont notamment le Rwanda, la Norvège et les membres de l'Union européenne souhaitent des dispositions contraignantes. Les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Arabie Saoudite désirent conserver le choix de leurs objectifs et de leurs moyens. Ces pays misent d'ailleurs plus sur le recyclage que la réduction de la production de plastique.

Seule 9% de la production mondiale est recyclée

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la production annuelle mondiale de plastique atteint aujourd'hui les 460 millions de tonnes. Elle a plus que doublé en 20 ans et pourrait tripler d'ici 2060. Seule 9% de cette production est aujourd'hui recyclée.

Après Nairobi deux nouveaux rounds de discussions auront lieu, au Canada et en Corée du Sud, pour aboutir à un traité d'ici la fin 2024.