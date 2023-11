Gabon: Le Réseau Femme Lève-Toi et son combat pour la dignité et l'honneur de la Femme

Se battre pour les libertés fondamentales de la femme, lui (re) donner la place qui lui revient de droit, améliorer sa participation au coeur des instances décisionnelles, sont entre autres combats que mène le Réseau Femme Lève-Toi(ReFLeT). Ledit Réseau a organisé un atelier bilan annuel multi-acteur ce 09 novembre 2023 à Libreville.

Nombreuses étaient-elles, venues pour prendre part à l'atelier bilan annuel multi-acteur initié par le Réseau Femme Lève-Toi(ReFLeT). Le but de cette action, selon Nathalie Zemo Efoua, Présidente du Réseau, « est d'avoir une société gabonaise plus égalitaire et une participation politique plus efficace ». Aussi, explique t-elle, que cette rencontre est un point après un an d'activités. Elle ajoute que le projet réunit une quinzaine de partis politiques, six associations et un bon nombre de mouvements religieux.

S'agissant de l'avènement du 30 août dernier, la Présidente de l'ONG Réseau Femme Lève-Toi a salué le Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI) et affirme sa reconnaissance à l'égard du chef de l'Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa nomination en tant que Conseillère auprès de lui. Un grand honneur pour elle de servir le pays aux cotés de l'armée, qui pour elle a : « redonné l'espoir au peuple gabonais, l'espoir de reconstruction, l'espoir de faire avancer à nouveau la démocratie, espoir pour les femmes d'être mieux représentées dans les sphères décisionnelles ».

%

Présentes pour encourager et accompagner les femmes gabonaises dans cette noble lutte, l'Union Européenne et l'Unoca s'associent pour les appeler à conjuguer leurs efforts communs. Au nom de l'Unoca, sa Représentante rassure quant à l'accompagnement de l'institution onusienne. « Nous avons commencé ensemble, nous allons le poursuivre ensemble. Quand il s'agit d'un processus du dialogue, de négociation, la femme semble oubliée. La femme doit se battre pour être à la table de négociation, du dialogue pour une paix durable. La femme peut jouer pleinement le rôle qui est le sien » a rassuré Léocadie Nashishakiye.

L'Union européenne affirme son soutien à l'endroit de la femme, comme partout ailleurs. Sa Représentante, Sonia Mileu-Churra comme celle de l'Unoca, appellent les femmes à l'unité. " Nous avons cette capacité de développement efficace. Il faut mettre l'action sur la confiance en soi. La femme a une grande capacité. Il faut travailler sur l'expression du savoir, du partage du savoir, se cultiver, prendre conscience du potentiel que nous avons" lance t-elle.

Aussi, Nathalie Zemo Efoua, nommée Conseillère du Président de la Transition, demande aux femmes d'apporter leur pierre pour la réussite de cette Transition.