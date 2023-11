Afrique: L'Ambassade du Maroc au Gabon commémore les 48 ans de la Marche verte

L'histoire retient que 350 000 Marocains, sous l'égide et le génie du Roi Hassan II, en 1975, précisément, le 6 novembre, avaient marché pour défendre leur royaume. Le Saint Coran, le drapeau et bien autres choses en main, le peuple du royaume avaient marché pour la paix et la réunification de son territoire royal.

C'est dans cette optique, que l'Ambassadeur du Rayaume du Maroc près le Gabon, SEM Abdellah Sbihi, a dans la sobriété, commémoré cette journée dans sa résidence de Libreville, ce samedi 11 novembre 2023.

SEM Abdellah Sbihi, un diplomate aussi historien que pédagogue, qui aux enfants, demande et souhaite qu'ils plongent dans l'univers page à page des anales de l'Histoire pour découvrir ce qui s'est réellement déroulé en 1975. « Désireux d'intégrer le Sahara espagnol au Maroc, le souverain marocain Hassan II entame une "marche verte" en traversant la frontière du Sahara occidental. Il est suivi par quelques 350 000 marcheurs volontaires, pour la plupart pauvres et munis uniquement du Coran. La Marche verte est un "coup de génie" d'Hassan II pour rétablir ou établir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dans un contexte de plus en plus défavorable relate l'histoire.

Vêtus des couleurs du royaume, ces enfants, invités pour la circonstance, le Saint Coran et le Drapeau en main, ont exécuté l'hymne à la gloire du Royaume avec toute la fierté qui soit. Les diplomates marocains accrédités au Gabon, présents à cette cérémonie sobre, ont eux aussi, à choeur, accompagné les enfants dans cet événement mémorable. C'est pour eux, ce peuple frère et ami du Gabon, l'expression de leur attachement à l'unité de leur peuple.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, rappelle Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Abdellah Sbihi "La diplomatie est plus dans l'action, plus dans l'opérationnel plutôt que dans l'événementiel". C'est qui explique le caractère sobre de la cérémonie. "Je pense que la sobriété s'impose" affirmera t-il.

Le diplomate marocain a exprimé la fierté du Royaume à l'égard du peuple ami et frère gabonais. La fierté pour ce peuple de l'Afrique centrale de vivre en paix, de vivre sereinement. "Le Royaume du Maroc est très content, très heureux de savoir qu'au sortir d'une élection présidentielle, il n'y a pas eu de heurts,ni verre cassé,sans effusion de sang".

Il faut souligner que parmi les invités à cette sobre cérémonie, il y avait le ministère des Affaires étrangères représenté par Dalin Etoumbi Fouari, Conseiller Technique du ministre, l'ancien ministre de la Défense nationale, Mathias Otounga, ancien étudiant gabonais au Maroc et actuel Président des anciens étudiants gabonais du Maroc.