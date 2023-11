Tunisie: Tribune | Le sang de nos soldats a coulé à flots pour combattre l'Allemagne nazie aux côtés des armées françaises

Les Français aujourd'hui devraient se rappeler une page de l'Histoire. Macron et les médias français oublient que beaucoup de Tunisiens, de Marocains et d'Algériens ont été à la première ligne lors de la guerre 1914/18 pour défendre la France.

Le sang des compatriotes arabes maghrébins a été aussi versé pour la France pour combattre les nazis d'Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale.

Nos compatriotes arabes de Tunisie, du Maroc et d'Algérie ont été en première ligne et ont combattu l'Allemagne nazie avec loyauté et bravoure, et ils étaient parmi les premiers lors de la victoire des Alliés à entrer à Berlin.

Oui le sang des Arabes tunisiens et algériens a été mêlé avec le sang des nations européennes, américaines et soviétiques qui ont combattu les crimes nazis.

Les corps de nos soldats arabes maghrébins reposent dans les cimetières français et allemands réservés aux soldats qui ont combattu l'ennemi nazi.

Aujourd'hui, nous sommes en Tunisie, en Algérie et au Maroc sidérés d'entendre les déclarations du premier Français soutenir Israël et le criminel Netanyahu qui est en train de perpétrer un génocide que l'humanité et l'histoire ne pardonneront pas.

%

Ce génocide se passe dans les territoires palestiniens reconnus par les Nations unies.

L'Etat palestinien que vos médias et votre président semblent oublier est reconnu par votre gouvernement.

Cet État palestinien a une représentation diplomatique à Paris !

Les milliers d'enfants en bas âge qui sont en train de mourir calcinés sous les bombes au phosphore larguées aveuglément sur les civils enclavés à Gaza est un des plus grands crimes qu'Israël et Netanyahu sont en train d'exécuter avec l'appui de votre président et de votre gouvernement qui font la sourde oreille aux cris des Français libres qui ne cessent, depuis plus d'un mois, de crier leur colère et leur indignation contre l'attitude honteuse de vos médias et de votre gouvernement.

La France officielle et médiatique est en train d'insulter l'Histoire, le passé et l'avenir.