Congo-Kinshasa: Qu'est-ce qu'un prolétaire organique ?

*Un prolétaire organique n'est pas un homme angoissé. Il n'est pas un homme qui a les mains sur le cambouis. Un prolétaire organique, c'est quelqu'un qui s'est substantialisé dans la conscience anonyme, impersonnel et anti-universitaire. L'universitaire dans notre pays est un déchet angoissé et subjectiviste. Le prolétaire organique ne regarde pas l'histoire à partir de son nombril puissant de sexualité lamentable et de créativité misérable comme c'est le cas des déclassés narcissiques universitaires, le cancer de la fabrique idéologique de la marchandise fétichiste.

Le prolétaire organique regarde le monde à partir de l'universalité radicale. Il est là avec son héritage. La dictature antiétatique du prolétariat nous oblige à quitter la politique et l'économie. L'État est le complice de l'État actuel. Il faut l'abolir pour retrouver le chemin de liberté et de l'épanouissement. Il faut contourner le fétichisme de la marchandise sur tous les paramètres de l'histoire. C'est le rôle du prolétaire organique : dire le vrai. Celui-ci n'est pas un résultat, mais le processus qui mène au résultat. Il prend faits et causes pour la temporalité des populations.

Le cadre méthodologique sera la critique de l'économie politique où la démocratie est définie par la dictature absolue de la valeur d'échange. En effet, la démocratie, c'est le peuple arraisonné à la valeur d'échange. L'esclavage était aboli parce que moins rentable que le salariat. Aujourd'hui, on le voit clairement la prison salariale est encore plus aliénatoire que l'esclavage. L'esclave est vendu une fois pour toute alors que le salarié se vend chaque jour.

%

Le prolétaire organique l'est dans la vie comme dans la mort. Le prolétaire organique ne meurt pas. Même mort, il n'est pas parti, mais il s'en est allé vers une destination, une puissance et une formalisation qui marque l'éternité radicale. L'éternité n'est pas une donnée, c'est un rapport social. Un être éternel est un être qui, par sa puissance, par sa volonté, et par son incarnation a su produire dans ce temps ci-court au regard de l'histoire mondiale, une intensité de puissance qui fait que quand il disparait, il ne disparait pas.

Il y a plein de gens qui meurent autour de nous, et plein de gens qui passent dans l'horizontalité servile, dans la reproduction servile de l'économie de la marchandise. Cependant, le prolétaire organique accède à une compréhension qui lui permet de recueillir la substance mondiale. Le prolétaire organique est un homme de la substance mondiale. Il comprend le dialogue de radicalité qui fait qu'il comprend qu'il n'est pas simplement ce qu'il est, mais, il est ce qu'il devient dans la compréhension radicale de toutes les perceptions, toutes les intimités, à tout ce qui fait les tumultes radicaux des insurrections et des saveurs.

L'humanité est écrasée par l'aliénation. Mais, elle résiste parfois dans de tous petits gestes d'humanité profonde. Il y a plein de gens autour de nous qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont plein de gestes d'authenticité. Sans eux, les choses allaient imploser. Il y a des milliers d'anonymes qui résistent dans leur trippes. Ils résistent à la corruption, ils résistent à retirer leur parole en respectant la performativité de la langue. Le Congo résiste par des petits gestes des personnes encore fidèles à leurs partenaires, fidèles à leurs enfants, et fidèles à leur parole donnée, fidèles à leur éthique de vie à travers les petites choses. La grande partie de ceux qui sont allées à l'école est trempée dans la corruption.

Mais, des petits peuples résistent à travers leur foi, leur croyance en l'humanité, leur fidélité à leur culture.