Congo-Kinshasa: Rendez-vous lundi 27 novembre 2023, RDC - Roger Kamba va lancer l'armée des jeunes contre le paludisme

*Sous le Haut Patronage d'African Leaders Malaria Alliance ou Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme ALMA et du Programme National de lutte contre le Paludisme PNLP RDC, Docteur Roger Kamba, Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, procédera au lancement officiel du Corps ou Armée des Jeunes contre le Paludisme de la RDC, le lundi 27 Novembre 2023 à KINSHASA/Gombe au petit Collège Boboto sur l'avenue de la Justice.

Cette organisation de la société civile est créée par l'Union Africaine à travers l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme ALMA pendant le-Mandat de l'ex Président Kenyan Uruhu KENYATTA à la tête du Conseil d'administration d'ALMA de 2020-2022 et actuellement dirigée par le Président de la Guinée Bissau Umaro Sisoso Embaló.

L'objectif principal de cette organisation régionale est d'intégré la Jeunesse Africaine en général et celle de la RDC en particulier dans la lutte contre le Paludisme, Maladies Tropicales Négligées, VIH SIDA, Tuberculose et promouvoir la Couverture Santé Universelle dans les communautés tout en appuyant les Programmes Nationaux de lutte contre le Paludisme des pays membres de l'Union Africaine.

Il y a lieu de noter que le Corps ou Armée des Jeunes contre le Paludisme de la RDC AJP-RDC ASBL est légalement enregistrée aux Ministères de Justice, Santé Publique et du Plan, elle a 16 Coordinations provinciales qui mènent les activités communautaires grâce aux cotisations des Jeunes volontaires dans le souci de contribuer aux efforts d'élimination du Paludisme et la promotion de la couverture santé universelle.

Depuis Juin 2022, cette organisation a réalisé plus de 50 activités de sensibilisation sur l'utilisation des Moustiquaires, les mesures de prévention du Paludisme chez les personnes vulnérables ( enfants et femmes enceintes), l'hygiène et assainissement des milieux ( eaux ), les conséquences du Paludisme en milieu scolaire et professionnel et bien aussi les multiples difficultés financières auxquelles font face les responsables des ménages, ces activités ont touché plus de 60.000 personnes à travers les 16 provinces du pays.

Signalons que la RDC sera le 1er pays francophone et 6ème en Afrique à avoir officiellement lancé ce programme continental après le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, l'Eswatini, le Mozambique .

Dans le souci de pérenniser ces activités initiées par les Jeunes conscients et volontaires de la RDC et intensifier l'organisation dans toutes les 26 provinces du pays, nous appelons le Président de la République, Son Excellence la Distinguée Première Dame de la RDC, le Premier Ministre chef du Gouvernement, les Honorables Président du Sénat et de l'Assemblée Nationale, les Honorables députés et Sénateurs , les Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Membres de la Présidence, les Partenaires Techniques et Financiers et les Jeunes de la RDC de soutenir les projets et initiatives de ces Jeunes volontaires Congolais engagés pour le Congo sans Paludisme d'ici 2063.

Pour rappel, cette organisation est dirigée par M. Alexis Alyson KABAMBI Coordonnateur National avec les Membres de la Coordination qui sont Médecins, Financiers, Informaticiens et autres Jeunes qualifiés déterminés à accompagner les efforts du Gouvernement de la République Démocratique du Congo dans sa lourde responsabilité d'offrir les meilleures conditions de santé à sa population.