Tunisie: Semaine de la Cuisine Italienne, à partir d'aujourd'hui, à Tunis - Une ode culinaire italienne

L'épicurien voyageur a déjà été débarqué lors du coup d'envoi somptueux, le 10 novembre, à un hôtel à Tunis. Un avant-goût délectable réservé aux connaisseurs du secteur, des importateurs-distributeurs, aux restaurateurs et aux établissements hôteliers.

A partir d'aujourd'hui, jusqu'au 19 de ce mois, la gastronomie italienne prendra le devant de la scène avec la huitième édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde.

Un festin sensoriel orchestré par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en collaboration avec le réseau diplomatique consulaire italien, l'Institut culturel italien, Enit (l'Organisme national italien pour le tourisme), et l'ITA (l'Agence italienne pour le commerce extérieur-Section pour la promotion des échanges de l'ambassade d'Italie).

Un banquet raffiné

En plein coeur de cette célébration, le petit-déjeuner italien a été mis à l'honneur avec le thème enchanteur «A table avec la cuisine italienne : le bien-être par le goût». Un banquet raffiné où séminaire technique, show cooking, master class avec le chef exécutif italien Alessandro Fontanesi, et tables de dégustation ont dévoilé les trésors gastronomiques italiens.

ICE Agence, maestro de l'événement, a uni ses forces avec la CNA (Confédération nationale de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises), créant une harmonie culinaire impliquant plus de 620.000 entreprises italiennes.

Parmi elles, des géants tels que Baldolini, Effedue, L'albero Del Caffe', Luvirie, Piadina Di Giorgia et Loison, déjà amoureusement accueillis en Tunisie.

Samedi prochain, une délégation du CNA explorera les délices et les opportunités d'affaires dans les établissements hôteliers locaux, tissant des liens économiques entre l'Italie et la Tunisie.

Aujourd'hui 13 novembre, le coup d'envoi officiel sera donné par l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, S.E. Fabrizio Saggio.

Cet événement, inscrit dans la campagne de communication «Le goût italien extraordinaire» du ministère des Affaires étrangères italien, met en lumière «l'importance croissante de l'agroalimentaire dans la collaboration économique entre les deux pays».

Une symphonie de saveurs

Les recettes impressionnantes du secteur agroalimentaire italien, le propulsant comme le deuxième secteur manufacturier du pays avec un chiffre d'affaires de 179 milliards d'euros en 2022, sont dévoilées comme une symphonie de saveurs.

L'industrie agroalimentaire italienne, composée de 60.000 entreprises et de 464.000 travailleurs dévoués, représente 10% des exportations nationales dans le secteur.

Les délices italiens, portés par la «DopEconomy» avec 822 Appellations d'origine protégée (AOP), révèlent un ballet d'exportations réussies, constituant plus de 20% des exportations italiennes dans le secteur alimentaire. Francesca Tango, directrice du Bureau de l'Agence ICE de Tunis, souligne les efforts de l'industrie pour la durabilité, la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire.

Les organisateurs mettent en avant les principes du régime méditerranéen, inscrit au patrimoine de l'Unesco, en promouvant le bien-être et la santé avec des produits de la plus haute qualité et des normes élevées de sécurité alimentaire, transformant ainsi cette semaine culinaire en une symphonie inoubliable de saveurs italiennes.