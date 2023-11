Afrique: La musique africaine au podium des Grammy Awards 2024

Grammy Award, est l’un des nombreux prix décernés chaque année aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS) ou la Latin Academy of Recording Arts & Sciences (LARAS, communément appelée Latin Recording Academy) pour récompenser les réalisations dans l’industrie de la musique, lit-on sur Britannica.

Selon la même source, les gagnants sont sélectionnés parmi plus de 25 domaines, qui couvrent des genres tels que la pop, le rock, le rap, le R&B, la country, le reggae, le classique, le gospel et le jazz, ainsi que le travail de production et de postproduction, y compris l’emballage et les notes d’album.

Quatre prix généraux sont également décernés pour le disque, l’album, la chanson de l’année et le meilleur nouvel artiste. Au total, plus de 75 prix sont décernés. Au final, les lauréats reçoivent une statuette dorée d’un gramophone, assure Britannica.

Cette année, l’Afrique sera bien représenter avec cinq nominés pour la première édition de la meilleure performance musicale africaine lors de la 66e cérémonie des GRAMMY Awards. Cette avancée dans le milieu de la musique témoigne des prouesses commerciales et culturelles de la musique du continent.

Peu importe qui remportera le GRAMMY de la meilleure performance musicale africaine, il entrera dans l’histoire dans le processus, indique le site grammy.com

En a croire le même site, « Donner à la musique africaine sa propre catégorie mettrait en valeur et célébrerait la diversité et la richesse de l’Afrique », a déclaré Shawn Thwaites, chef de projet à la Recording Academy, lors d’une table ronde sur la nouvelle catégorie. « C’est un grand pas en avant ! »

Les musiciens africains ont une longue histoire aux GRAMMYs, d’Ali Farka Touré à Wizkid. Les artistes de n’importe quel style musical africain peuvent obtenir une nomination, qu’ils fassent de l’éthio-jazz, du drill ghanéen, de la high life ou du kwassa. Cette année, cependant, les étoiles d’un genre brillent particulièrement : les stars nigérianes de l’afrobeats Burna Boy, ASAKE, Davido et Ayra Star ont toutes obtenu des nominations, poursuit le site.

Et pourtant, on ne peut pas dire que cette année ait été conventionnelle pour l’afrobeats. Selon grammy.com, les meilleurs et les plus brillants du genre ont adopté le son sensuel et palpitant de l’amapiano, la ramification house née en Afrique du Sud qui a pris d’assaut les clubs de Londres à Lagos. Trois des cinq morceaux nominés s’inspirent de l’amapiano, ASAKE ayant même mentionné le genre dans le titre de son morceau nominé. Pendant ce temps, le mélange d’ama et de R&B du Sud-Africain Tyla montre la nature omniprésente de la puissance du piano dans le domaine.