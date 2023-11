Niger: Audience du Chef de l'Etat- Soro Guillaume reçu en audience par le Général Tiani

L’ancien premier ministre ivoirien, Guillaume Soro est -il vraiment en route pour son pays natal ; la Côte d’Ivoire ? Tout porte à le croire, après son « annonce de mettre fin à son exil »

En attendant Abidjan, l’ancien président de l’Assemblée national, séjourne au Niger depuis le 11 Novembre 2023, selon une note à la presse de Moussa Touré, son responsable à la communication.

« Après 5 ans d’exil hors du continent africain, M. Soro Kigbafori Guillaume, ancien Premier ministre, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, séjourne à Niamey où il est arrivé le samedi 11 novembre 2023, à 14h18 (heure locale) à bord du vol ET 937 d’Ethiopian Airlines. », indique le communiqué de presse qui ajoute que : « Il sera reçu en audience ce jour( 13 Novembre) par le général Abdourahmane Tiani, président de la Transition et Chef de l’État du Niger. Cette rencontre revêt une importance particulière pour M. Soro, qui demeure engagé dans sa volonté d’apporter sa contribution à l’édification de la paix et de la concorde entre les peuples frères d’Afrique. »

L’information est confirmée par Jeune Afrique qui en dit un peu plus. « Après cinq ans d’exil hors du continent africain, M. Soro (…) séjourne à Niamey où il est arrivé le samedi 11 novembre 2023 », indique son parti, Générations et peuples solidaires (Gps), dans un communiqué ce lundi et consulté par Jeune Afrique. Guillaume Soro y a rencontré le général Abdourahamane Tiani, au pouvoir depuis le coup d’État perpétré contre Mohamed Bazoum.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur, a déclaré Guillaume Soro sur son compte X (ex-Twitter). L’entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges. », rapporte le confrère.