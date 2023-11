Congo-Kinshasa: Goma - 42 enfants participent à un concours de dessin sur la paix

Quarante-deux enfants de la ville de Goma (Nord-Kivu), âgés de 11 à 13 ans, ont participé, samedi 11 novembre, pour la première fois au concours international de dessin, dénommé : "Affiches de la paix".

Ce concours a été organisé par la fondation « Lions Club international » du district de Goma-Gisenyi.

L'objectif, selon les organisateurs, est de faire participer les enfants dès le bas âge à l'effort mondial pour la recherche de la paix à travers le dessin.

Sur les 300 enfants présélectionnés majoritairement dans 15 écoles de la place, 42 ont été sélectionnés, filles et garçons, pour participer à ce concours final.

Celui-ci s'est déroulé à l'Ecole primaire Mama Mulezi.

Parmi les participants figurent des enfants venus de l'éducation normale, des écoles de déplacés ainsi que les enfants vivant dans la rue.

Samedi dernier dans les deux salles où étaient repartis ces enfants, c'était le silence total. Chacun était concentré sur son papier blanc pour produire un dessin tout en tenant compte de critères imposés par le concours.

Le président du Lions Club de Goma, Tshibumbu Tambu Lorenzo, explique les objectifs de « Affiches de la paix » :

« Dans cette recherche de la paix, on fait intervenir les enfants. On demande aux enfants de 11 à 13 ans d'exprimer leurs ressentis. Qu'est-ce qu'ils pensent de la paix, comment ils voient le monde, demain comment ils voudraient que le monde soit. Et on fait participer ces enfants au finish, il a aussi de talents qui sont cachés qui commencent par s'exprimer et on appui ces talents. Donc d'une pierre deux coups, l'enfant contribue à la recherche de la paix. Mais de l'autre côté, s'il a des talents, il faut le faire promouvoir ».

La fondation Lions Clubs international prévoit donc récompenser l'affiche gagnante avec 5000 dollars américains et un voyage pour l'enfant et ses parents à New-York au siège des Nations unies. Les autres lauréats auront 500 dollars américains localement.

C'est depuis 1988 que le Lions Clubs organise ce concours international. Pour cette année, le Thème retenu est : « Oser rêver la paix ».