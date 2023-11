Ile Maurice: Autour du recyclage de plastique

«I am Recyclable - Boutey Retourne, Boutey Resikle». C'est la campagne lancée par Yes No Solutions en collaboration avec Coca-Cola, PhoenixEarth Initiative, Winners, We-Recycle Mauritius, Mission Verte, New Invaders Club, Mauri-Facilities, Citizen Support Unit et Mauritius Scouts.

Dans une ère marquée par des modes de consommation en accélération, nos actions actuelles dessinent l'héritage que nous souhaitons léguer à nos générations futures. Conscient du besoin urgent d'une économie circulaire robuste face aux défis croissants des déchets, Yes No Solutions est fier de dévoiler sa dernière initiative, «I am Recyclable - Boutey Retourne, Boutey Resikle».

Le lancement a eu lieu le 4 novembre au Farmers Centre de Goodlands en présence du ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, l'honorable Kavydass Ramano ainsi que l'ambassadeur des Etats-Unis à Maurice, son excellence, Henry V Jardine et un parterre d'invités. Le coup d'envoi a été donné auprès des habitants de la région de Goodlands et de Triolet.

La campagne a pour but de souligner le rôle crucial du tri-sélectif au sein des foyers mauriciens, mettant en lumière qu'une bouteille en PET est recyclable. Cette campagne comprend, entre autres :

La sensibilisation à l'importance du tri des déchets plastiques à la source à travers des sessions interactives :

%

· L'essence du recyclage et de l'économie circulaire

· La collecte des bouteilles en PET

· Les jeux éducatifs pour tous les âges

· La distribution d'échantillons

· Le nettoyage autour des lieux des roadshows.

(Ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique - Honorable Kaydass Ramano, Ambasseur des Etas-Unis - Henry V Jardine, Dr. Ayeshah Fauzee de Coca-Cola, Gérard Merle de Phoenix Beverages Group)

«L'objectif principal de la campagne «I am Recyclable - Boutey Retourne, Boutey Resikle» souligne notre engagement pour un monde sans déchets à garantir que chaque bouteille ou canette que nous produisons est collectée et recyclée. Il représente notre volonté de mener des actions concrètes et d'inspirer les individus à nous rejoindre dans notre mission de recyclage approprié, garantissant que nos emballages ne finissent pas là où ils ne sont pas destinés. En nous associant à cette initiative, nous visons à transmettre le message selon lequel chaque bouteille que nous produisons a le potentiel de nous revenir pour être recyclée,» - souligne Dr Ayeshah Fauzee, Directrice des Affaires Publiques, Développement Durable et de la Communication chez Coca-Cola Africa.

S'exprimant à propos du partenariat, Dr Fauzee a déclaré : «Le système Coca-Cola reste déterminé à contribuer à l'action collective, en travaillant avec les parties prenantes, les ONGs, les communautés, des industries pour investir dans l'innovation, les campagnes de nettoyage et le recyclage pour parvenir à une économie circulaire. Nous sommes donc heureux de nous associer aux principales parties prenantes de Maurice dans le cadre de cette campagne, notamment Yes No Solutions, PhoenixEarth Initiative, Winners, We-Recycle Mauritius, Mission Verte, New Invaders Club, Mauri-Facilities, Citizen Support Unit et Mauritius Scouts.»

Bernard Theys, CEO de Phoenix Beverages Group affirme : «Chez Phoenix Beverages en tant que producteur responsable, nous comprenons les implications profondes de nos actions, non seulement sur le paysage commercial mais aussi sur la durabilité de notre planète. L'initiative «I am Recyclable - Boutey Retourne, Boutey Resikle» est un gage de notre engagement indéfectible en faveur de la protection de l'environnement. Nous croyons fermement à l'importance d'outiller les consommateurs avec les bons moyens et connaissances pour faire des choix écologiquement responsables. Cette initiative se présente comme un phare pour de tels efforts collectifs. Nous sommes honorés de collaborer avec Yes No Solutions et d'autres partenaires de renom pour conduire ce changement significatif, visant à forger un avenir où le recyclage n'est pas une option, mais un mode de vie. notre île pour les générations à venir.»

Dans le cadre de la campagne, les organisateurs ont conçu du matériel interactif comprenant du contenu audiovisuel attrayant et des accessoires pour renforcer cette campagne de sensibilisation. Des visites sont prévues dans plusieurs régions à travers l'ile afin d'engager les habitants et de susciter un changement de comportement.

Les Mauriciens sont appelés à unir leurs forces dans cette noble entreprise. Ensemble, nous avons le potentiel de diriger notre île vers un horizon plus vert et durable.

Les prochains Roadshows

Samedi 18 novembreLallmatie Social Welfare Centre, 09.00 - 12.00 Bel Air Social Welfare Centre, 15.00 - 19.00

Dimanche 19 novembreSt Pierre Social Welfare Centre, 09.00 - 14.00

Plus de détails Visitez le site web www.yesnosolutions.org et la page Facebook