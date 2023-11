Ile Maurice: Un contrôle strict des autorités réclamé sur les produits

Les prochaines réunions autour de la compensation salariale seront bientôt à l'ordre du jour.

Le conseil des ministres a décidé que le comité technique se tiendra dès le 4 décembre, avec le soutien du ministre du Travail, suivi du comité tripartite le 7 décembre, en présence du ministre des Finances. Pendant ce temps, les syndicalistes se préparent.

Ce n'est pas tant le montant qui les préoccupe, mais plutôt la perspective d'une augmentation généralisée des prix une fois le quantum de la compensation défini. C'est ce qu'affirme Radhakrishna Sadien, président de la State and Other Employees Federation. «Il est crucial de garantir que les prix soient bien contrôlés, car souvent, après la compensation, on observe une augmentation spectaculaire, et nous retournons ainsi à la case départ.» Il plaide en faveur d'un contrôle sur la qualité et la quantité des produits. «Il y a des problèmes de qualité et de quantité. En fin de compte, la situation du travail doit s'améliorer avec la compensation.» Il ajoute que la compensation salariale devrait être d'au moins Rs 1 000.

Fayzal Ally Beegun, président de la Textile Manufacturing and Allied Workers Union, estime que la proposition d'une compensation de Rs 1 000 est insuffisante. «Les autorités ont déjà du mal à contrôler le coût des aliments de base. Pour certaines personnes, une simple visite au supermarché devient un casse-tête. Avec Rs 1 000, parfois, on peut même se passer d'un panier, les bras suffisent à porter les aliments.» C'est pourquoi il plaide en faveur d'une augmentation de Rs 1 500. «Il est également nécessaire de prendre en compte que certaines entreprises pourraient avoir du mal à supporter une augmentation plus importante.» En tout cas, les discussions s'annoncent très animées dans les prochains jours.