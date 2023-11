Afrique: Championnats d'été - Deux records et présentation des premiers sélectionnés pour les Championnats d'Afrique juniors

La 3e et dernière journée des championnats d'été, samedi, a souri à deux nageurs. Tout d'abord au jeune Ruslan Nakhudha qui a battu le record des 12 ans au 800m nage libre. Puis à Matteo Tin Wan Yuen qui est devenu le nouveau détenteur de la meilleure marque - chez les 16 ans - du 200m 4 nages. Outre ces performances, c'est l'annonce d'une première liste de sélectionnés pour les Championnats d'Afrique juniors de natation qui a retenu l'attention.

Il n'a pas été facile à l'ensemble des nageurs d'avoir encore de l'énergie au 3e et dernier jour des championnats de natation à Côte-d'Or, hier. Pour rappel, en raison des fortes pluies, mercredi dernier, la Fédération mauricienne de natation (FMN) avait choisi de débuter la compétition jeudi dernier plutôt que mercredi. En outre, plutôt que de tenir cinq sessions en quatre jours, elle l'a fait en trois jours. Samedi après-midi, certains athlètes, fatigués, se sont désistés. Toutefois, dans le cas de Ruslan Nakhuda et Matteo Tin Wan Yuen, la motivation a été présente chez ces deux nageurs du début à la fin.

En nageant en 10 minutes, 22 secondes et 58 centièmes, Ruslan Nakhuda a battu la marque des 12 ans au 800m nage libre que détenait Fahraan Muslun depuis le 30 décembre 2017 en 10 minutes, 25 secondes et 64 centièmes. Pour Axel Adam, son coach au Moka Rangers SC, cette performance était souhaitée mais rien ne prévoyait avec certitude que le nageur allait la réaliser. «On n'est jamais sûr de la performance d'un jeune nageur. On travaille pour cela. Avec tous les chamboulements qu'il y a eu au niveau de la programmation en raison du mauvais temps, les athlètes ne vont pas forcément atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Finalement, cela s'est bien passé. Il a fait ce pour quoi il s'entraîne.»

Quant à Matteo Tin Wan Yuen, il s'est littéralement surpassé au 200m 4 nages. En arrêtant le chrono à 2 minutes, 15 secondes et 33 centièmes, il a effacé des tablettes de records des 16 ans de Ryan Kok Shun. Celuici avait réalisé l'ancienne marque en 2018 à l'île de la Réunion en 2 minutes, 16 secondes et 38 centièmes. «Cela fait un moment que je voulais battre ce record. C'était l'un de mes objectifs à ces championnats. Mes entraînements ont porté leurs fruits», déclare le sociétaire du CAMO. Eric Tin Wan Yuen est fier de ce qu'a accompli son fils. «Avant tout, c'est sa réussite. Mais il y a aussi eu le soutien de sa famille, notamment sa mère et moi. Matteo a surtout été très attentif à ce que nous, ses parents, lui avons prodigué comme soutien moral», dit Eric Tin Wan Yuen.

(Ruslan Nakhuda s'est octroyé le nouveau record des 12 ans au 800m nage libre.)

(Photo souvenir des quelques premiers sélectionnés pour les Championnats d'Afrique juniors de natation qui se tiendront à Maurice en décembre.)

L'autre information importante de la 3e journée des championnats a été la présentation des premiers sélectionnés pour les Championnats d'Afrique juniors qui se tiendront à Maurice du 6 au 10 décembre. Certains d'entre eux ont déjà pris part aux Jeux de la CJSOI, à l'instar de Gabrielle Bathfield, Tessa Lam Tze Ting, Eunnice Ramdhun, Shawn Li Li Hing Duen, Fahraan Muslun, Hugo L'Arrogant, Luca Hecker, Gregory Tranquille, Matteo Tin Wan Yuen et Baptiste Capitte. En revanche, pour Timothy Leung Hing Wah, Chloé Le Guen, Chloé Ah Chip, Eva Dal Cin et Rayyan Oderuth, ce sera une première opportunité de défendre le quadricolore à un plus haut niveau. Selon François Lan Kwet Hian, président de la FMN, cette liste n'est pas définitive. D'autres athlètes devraient rejoindre ceux déjà mentionnés. Axel Adam, coordinateur des coaches dont les clubs sont affiliés à l'instance fédérale mauricienne, les Championnats d'Afrique de natation apporteront du positif aux jeunes. «Parmi ceux qui ont été présentés, il y en a qui ont concouru aux Jeux de la CJSOI en décembre 2022. D'autres ont également été présents aux JIOI cette année après les Jeux de la CJSOI. Et enfin, il y a ceux qui n'ont participé à aucun des deux événements. Ce sera l'occasion pour certains jeunes de découvrir le haut niveau alors que d'autres engrangeront de l'expérience. Ceux-là montrent une certaine constance dans ce qu'ils accomplissent lors des compétitions. C'est la relève de demain», dit le Axel Adam avec optimisme. Les Championnats d'Afrique juniors seront, certes, difficiles pour nos athlètes. Cependant, cette compétition africaine nous donnera déjà une première indication de là où ils se situent.