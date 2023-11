Ile Maurice: Le conglomérat d'État Airport Holdings se hisse à la 3e place

C'est visiblement la plus grosse réalisation au sein du classement Top Hundred Companies de l'édition 2023 qui vient de sortir sous presse.

Il s'agit d'Airport Holdings Ltd (AML) qui grimpe de 29 places pour se hisser en troisième position avec un chiffre d'affaires non audité de plus de Rs 33 milliards au 30 juin 2023, soit une hausse de 312%. Ce conglomérat d'État, incorporé en août 2021, qui regroupe aujourd'hui Air Mauritius, Aiports of Mauritius Ltd, Mauritius DutyFree Paradise et Atol, opère une vingtaine de filiales, gère des actifs d'une valeur de Rs 95 milliards et emploie plus de 4 000 personnes. En décembre 2021, il a bénéficié d'une injection financière de Rs 25 milliards de la Mauritius Investment Corporation (MIC), cela en échange de la participation de celle-ci à hauteur de 49% dans le capital d'Airport Holdings Ltd.

Avec plus de Rs 33 milliards, AHL, dont le CEO est Ken Arian, se retrouve à deux places d'IBL qui confirme, du coup, sa position de première société du pays pour la énième fois avec un chiffre d'affaires de Rs 54 milliards au 30 juin 2023 comparé à presque Rs 50 milliards pour la même période l'année dernière. La stratégie de ce groupe, selon son CEO, Arnaud Lagesse, vise, à travers son initiative «Beyond Borders», à engranger 50% de ses revenus à l'international d'ici à 2030.

À la deuxième place du hit-parade des entreprises, pas de changement notable, le groupe CIEL maintenant sa position avec un chiffre d'affaires de Rs 35,4 milliards, c'est dire qu'entre le conglomérat privé et AHL, c'est presque Rs 2 milliards qui les sépare. Dans la foulée, on relève à la quatrième place le groupe Eclosia qui gagne d'ailleurs deux places avec un chiffre d'affaires de Rs 17,8 milliards, ENL qui perd en revanche deux places pour s'aligner en 5e position, suivis de Vivo Energy (Rs 16,5 Mds), Leal Ltd (Rs 14,7 Mds) , Engen Petroleum (Rs 14,6 Mds) ou encore NMH ( Rs 14 Mds) et Indian Oil (Rs 13,2 Mds).

Fait important à signaler: la deuxième société d'État à se classer dans le Top Hundred Companies, à savoir Mauritius Telecom, a chuté pour se retrouver au 12e rang contre la 7e place en 2022, avec un chiffre d'affaires en baisse à Rs 11,4 milliards, basé cependant sur décembre 2022. Il faudra attendre le prochain bilan financier pour savoir si les secousses internes auxquelles cette société a dû faire face ces derniers mois ont eu raison de sa santé financière.

Cette nouvelle édition de Top Hundred Companies, publiée par Business Publications Ltd, une filiale du groupe La Sentinelle, confirme par ailleurs la bonne santé financière, voire la résilience des entreprises mauriciennes après la crise du Covid. Presque tous les secteurs sont à leurs niveaux pré-Covid et même mieux, allant de l'hôtellerie à l'agriculture, en passant par le textile, la construction ou encore le commerce.

Sauf le secteur média qui n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau, confronté toujours à une situation financière précaire, enregistrant des pertes consolidées à l'instar de MC Vision, MBC, Mediacom ou encore La Sentinelle. Toutefois, certains groupes de presse parviennent à tirer leur épingle du jeu, comme Le Défi Plus Ltd, avec des bénéfices avant impôt de Rs 6,3 millions au 30 juin 2022, ou des radios privées comme Radio Plus avec un bénéfice brut de Rs 13,8 millions l'année dernière, Top FM (+Rs 3,1 millions) et Viva Voce (+ Rs 2,8 millions), pour ne citer que ces quelques-unes.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires des 100 plus grandes entreprises indique une progression de 31% cette année par rapport au classement précédent, soit Rs 548,7 milliards contre Rs 418,8 milliards. Toutefois, même en tenant en ligne de compte le taux de change défavorable de la roupie contre le dollar de 2019 à nos jours, les chiffres consolidés (chiffre d'affaires et profit) démontrent, selon cette publication, qu'ils sont nettement meilleurs aujourd'hui qu'en 2019.

Analysant les défis et problématiques auxquels les entreprises du pays sont appelées à opérer, le Chairman de La Sentinelle, Philippe Forget, qui titre son éditorial «Of a Better Year... And New Normals», s'arrête surtout sur l'inflation, où il faudra, selon lui, «look beyond commodity prices, freight rates and petrol market since the main fuel of inflation has clearly to do with the Mauritian rupee losing 22,1% of its value over the three years to 20/10/2023».