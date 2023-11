Ethiopie: Le SPI est essentiel à la réussite de la mise en oeuvre de l' ZLECAf - Mactar SECK

<strong>Addis Ababa — Le système de paiement instantané inclusif contribue à la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, a déclaré Mactar Seck, chef de la section Technologie et innovation.

Les systèmes de paiement instantanés et inclusifs permettent aux gens d'utiliser n'importe quel système géré par des prestataires de services financiers pour effectuer des paiements immédiatement, à faible coût, à n'importe qui et à n'importe quel moment. Ils sont également un catalyseur de l'inclusion financière car ils contribuent à accélérer l'accès des consommateurs à faibles revenus aux solutions de paiement numérique et donc à l'économie formelle.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, le chef de l'innovation et de la technologie à la CEA, Mactar Seck, a déclaré que l'SPI est essentiel à la mise en oeuvre réussie de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine en fournissant des solutions de paiement instantanées et inclusives pour la majorité des entreprises sur le continent, y compris les MPME.

Mactar a souligné que la CEA continuera à aider les États membres africains à tirer parti des technologies numériques pour leur développement socio-économique.

La CEA réaffirme son engagement à travailler en partenariat avec AfricaNenda et d'autres parties prenantes pour assurer l'inclusion financière à travers le continent", explique Mactar Seck.

La CEA est impatiente de collaborer avec AfricaNenda et d'autres parties prenantes pour soutenir activement les États membres dans la mise en place d'infrastructures publiques numériques inclusives, y compris ces systèmes d'identification numérique interopérables, a-t-il ajouté.

Cette collaboration permettra des paiements numériques sécurisés, en temps réel et complets à travers le continent, a indiqué Mactar.

Mactar a souligné que les SPII's peuvent jouer un rôle central dans la création d'un accès universel aux services financiers pour tous les Africains, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour comprendre comment ces systèmes peuvent mieux atteindre et bénéficier aux populations mal desservies.

Le rapport sur les SPII's produit conjointement par AfricaNenda, la CEA et la Banque mondiale devrait faire la lumière sur le paysage actuel, les défis et les meilleures pratiques des différents systèmes de paiement en Afrique, sur la base d'enquêtes et d'entretiens approfondis avec des leaders de l'industrie et des experts.