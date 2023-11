Sénégal: Lutte - Drapeau du ministre des sports Lat Diop - Tapha Tine s'offre Eumeu Séne et file vers le trône

Tapha Tine Baol Mboolo a enrichi son palmarès en terrassant, hier dimanche, à l'arène nationale, Eumeu Sène de l'écurie Tay Shinger. Le Géant du Baol a eu raison du pikinois au bout d'un combat explosif et dans lequel il a usé de sa puissance, sa technique et surtout sa taille, pour envoyer son adversaire au sol. En épinglant sa seizième victoire, sa cinquième d'affilée, le lutteur du Baol poursuit inexorable sa marche vers le titre de «Roi des arènes», plus que jamais à portée de mains.

Tapha Tine a donné le sourire à ses nombreux supporters en terrassant hier, dimanche 12 novembre, à l'arène nationale, Eumeu Sène de l'écurie Tay Shinger. C'était au bout d'un combat intense qui a été à la hauteur des attentes des férus de lutte, des défis qu'ils se sont lancés et surtout des grands enjeux dans la carrière respective des deux lutteurs. Après la perte de son titre de «Roi des arènes» face à Modou Lô, Eumeu Séne tenait une belle occasion de rebondir et surtout de consoler tout Pikine, suite à la grosse désillusion subie par Ama Baldé. Mais la tâche s'est révélée très ardue, devant l'enfant de Réfane et toutes les contrées du Baol.

Après les chorégraphies et la longue préparation mystique, les deux adversaires ne se sont donné aucun répit. Pressé d'en découdre au plus vite, Tapha Tine et Eumeu Sène n'ont pas tardé à pousser à l'extrême la bataille mystique et psychologique, avec un échange nourris de coups devant les arbitres. Ce qui donnait un aperçu de leurs intentions. Les deux seront délivrés par le coup de sifflet de l'arbitre, qui retentit à 21H34. Les deux protagonistes ne se donneront aucun round d'observation pour mettre en place leurs stratégies.

Avec une garde normale, Eumeu Séne oppose à son adversaire un combat rapproché qui démontre nettement sa volonté d'aller au pugilat et au contact. Ce qui est très attendu pour ce lutteur très râblé et très outillé sur le plan technique. Il ne tarde d'ailleurs pas à déclencher les hostilités, grâce à un coup gauche et use d'un uppercut pour toucher son adversaire. Atteint après cette fulgurante attaque, Tapha Tine perd l'équilibre et dépose vite les appuis au sol. Mais il aura la lucidité de se relever et annihiler la tentative de son adversaire de le basculer au sol. Il n'évitera pas, toutefois d'aller, chez le médecin pour des soins à son nez ensanglanté.

A la reprise, le Géant du Baol, plus alerte et plus offensif, tente d'aspirer son adversaire. Eumeu Séne ne reculera pas. Il use de sa rapidité d'exécution pour amorcer une attaque et aller cueillir la jambe gauche de son adversaire. Il butte toutefois sur la puissance athlétique du Géant du Baol. Ce dernier va profiter de sa grande taille pour l'alpaguer, pour peser de tout son poids. Ce qui lui permettra ensuite de le tirer et l'enfoncer finalement au sol. Le Pikinois est à terre. Le corps arbitral prendra le soin de consulter la Var, avant de confirmer à Tapha Tine sa victoire.

Vainqueur de ce drapeau Lat Diop (ministre des Sports), organisé par Al Bourakh Event, le Géant du Baol épingle, en 21 combats, sa seizième victoire dont 5 d'affilée obtenues lors de ses derniers combats. Cette série lui ouvre inexorablement la voie vers le titre de «Roi des arènes». Un titre suprême que Modou Lô a réussi à ferrer, après son éclatant succès face à Ama Baldé.