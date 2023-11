Sénégal: Emigration irrégulière - Le Forum du justiciable pour la tenue d'assises sur le phénomène

Le Forum du justiciable tire la sonnette d'alarme et exhorte les potentiels candidats à prendre conscience de la dangerosité de l'aventure qu'est la émigration irrégulière. Dans un communiqué sur le phénomène publié hier, dimanche 12 novembre, le Forum du justiciable constate que le Sénégal fait face, depuis quelque temps, à la recrudescence de l'émigration clandestine et irrégulière, avec son lot de pertes en vies humaines, de disparitions, de blessés et de dislocation de familles ; ce qui constitue une menace réelle aux fondamentaux de notre vivre ensemble.

Le forum du justiciable pense qu'il est grand temps que des assises nationales sur l'émigration clandestine et irrégulière soient organisées, afin que ses causes multiples et multiformes soient diagnostiquées et que des solutions idoines et durables soient déclinées, afin de mettre un terme à ses scènes désolantes et déchirantes.

En attendant que des mesures efficaces puissent être déployées, pour stopper ces aventures meurtrières, il exhorte l'Etat à prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les frontières maritimes et de rechercher, poursuivre et condamner tous les entrepreneurs-convoyeurs de migrants. Mieux, il recommande à l'Etat de concevoir et déployer des programmes pourvoyeurs d'emplois mais également de formations professionnelles et techniques pouvant faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Enfin, le Forum du justiciable demande à l'Etat de s'attaquer de façon durable à la cherté de la vie et, plus particulièrement, des denrées de premières nécessités et aux parents à davantage sensibiliser leurs enfants sur la dangerosité de l'émigration clandestine et irrégulière.