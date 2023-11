Sénégal: Mobilisation et sensibilisation contre l'émigration irrégulière - La recette de Mouhamed Diaïté

Le directeur général de La Poste a livré sa recette face à l'émigration irrégulière des jeunes au Sénégal. Mouhame Diaité apporte ainsi sa réponse aux flux migratoires en leur indiquant l'espoir d'un avenir avec la production de gaz et de pétrole à l'horizon 2025 ainsi que la disponibilité de 49,4% de terres arables au Sénégal. Il a tenu ce discours avant-hier samedi 11 novembre à l'occasion d'un diner de gala à Sédhiou dont il est le parrain.

Dans son adresse d'une trentaine de minute à l'assistance, le directeur général de La Poste a fait la genèse de l'aridité économique qui éclabousse la planète entière. «Je voudrais lancer un appel à la jeunesse. Il est vrai que nous sommes dans un environnement social et économique plus ou moins morose. Nous sommes sortis de la Covid à peine il y a eu le conflit russo-ukrainien et à peine que ce conflit commence à atteindre l'économie mondiale qu'un autre conflit se déclenche au Moyen-Orient. Tout ce contexte ne favorise pas l'éclosion de l'économie mondiale», a expliqué Mouhamed Diaité.

Et de poursuivre sur les perspectives rassurantes selon lui «nous sommes dans une situation qui n'est pas loin d'une récession de l'économie mondiale, mais rassurez-vous. Vous pouvez avoir de l'espoir dans un Sénégal avec 49,4% des terres arables c'est-à-dire des terres cultivables. Vous pouvez encore avoir de l'espoir car à l'horizon 2025, nous aurons des produits pétroliers et gaziers qui vont booster l'économie et qui vont réduire le déficit budgétaire à trois points à l'horizon 2025 ».

«Barça ou Barjakh» débouté

Mouhamed Diaité dit rester formel sur le caractère suicidaire de la migration irrégulière : l'Europe ou la mort « Ce cri de désespoir que vous lancez, quand vous dites « Barça ou Barjakh » c'est-à-dire Barça ou la mort, c'est pour moi « Soul Bakane walla Soul N'danane » c'est-à-dire perdre la vie ou perdre sa dignité. Vous vous rendez compte que certaines familles rassemblent des sommes énormes jusqu'à 20 millions rien que pour payer le voyage périlleux de leur enfant ».

Il conclut par la complicité préjudiciable des parents. «Quand on a une économie de six millions, sept et jusqu'à 20 millions dans une famille mais vraiment n'envoyons pas nos enfants dans les océans avec 26 millions et même avec 500.000F CFA. Amenons nos enfants à se former pour créer de la richesse, des revenus et de l'emploi ». A relever que le directeur général de La Poste, Mouhamed Diaité a prononcé ce discours samedi dernier à l'occasion du diner de gala organisé à la Palmeraie de Sédhiou dont il est le parrain à l'initiative Cheick Sylla agent aux impôts et domaines par l'entremise de la structure dénommée « Kaïra Kaffo Amazone de la paix».