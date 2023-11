Seychelles: Début de la 3ème mission de récupération des DCP au pays

Les Seychelles entreprennent leur troisième mission de récupération des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de l'Initiative FAD Watch et l'équipe est partie lundi à bord du navire Saya De Malha pour sa dernière sortie.

L'expédition d'un mois verra des membres de la Seychelles Fishing Authority (SFA), des officiers des garde-côtes des Seychelles, ainsi qu'un groupe d'étudiants de la Seychelles Maritime Academy (SMA) faire équipe pour la première fois.

"Cette fois, le navire sera en mer pendant plus de quatre semaines et atteindra Aldabra", a déclaré le ministre pour la Pêche et l'Economie bleue, Jean-François Ferrari.

Il a expliqué que les Seychelles font face à de nombreuses plaintes de la part d'organisations locales et internationales concernant les dangers que représentent les DCP dérivants et c'est pourquoi une telle mission est si importante, pour assurer la protection du milieu marin.

Les dispositifs de concentration de poissons sont fabriqués par l'homme et sont généralement des structures flottantes en bois avec des filets suspendus pour attirer les poissons. Ces radeaux peuvent être soit flottants, appelés DCP dérivants, soit ancrés au fond marin, appelés DCP ancrés.

La vie sous-marine et les créatures marines, notamment les tortues et les requins, se rassemblent autour des DCP et peuvent s'emmêler dans les filets flottants attachés aux DCP.

%

M. Ferrari a également accueilli les étudiants à bord du Saya De Malha et a déclaré que cet exercice était fait pour eux et qu'ils pourront constater par eux-mêmes le travail effectué pour protéger l'océan.

"Nous avons également à bord un enseignant de la SMA (Seychelles Maritime Academy), qui pourra revenir transmettre ce qu'il a appris aux autres étudiants de l'académie", a-t-il ajouté.

Il a souligné l'opportunité croissante que cette expédition offre aux étudiants de la SMA et comment l'expérience offerte aux jeunes nourrit leur passion pour la conservation marine et contribue à former la prochaine génération de professionnels maritimes.

"En s'appuyant sur le succès des précédentes campagnes de récupération des DCP dérivants menées par Saya De Malha, nos partenaires se sont engagés à rendre cette première campagne dans le cadre de la nouvelle initiative FAD Watch encore plus efficace grâce à l'utilisation d'un nouveau logiciel de suivi des DCP appelé OceanTrack", a déclaré le directeur général de la Seychelles Fishing Authority Jan Robinson.

"Les propriétaires de navires de pêche fournissent à la SFA un logiciel en ligne et des données de suivi par satellite pour les DCP qui pénètrent dans les zones côtières autour de 15 îles des Seychelles, qui sont ensuite classées par le logiciel comme dérivantes ou échouées", a-t-il ajouté.

La mission de récupération des DCP fait partie d'un accord signé récemment entre la SFA, la Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative (SIOTI) et l'Association espagnole des congélateurs de thon (AGAC). Il prévoit un engagement de deux ans pour soutenir les efforts des Seychelles à la fois pour intercepter les DCP qui risquent de s'échouer dans les habitats marins peu profonds et pour récupérer les DCP échoués.

"La prochaine étape pour nous à la SFA est de commencer à travailler davantage avec les ONG locales, car nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'un seul navire résolve ce problème. Nous souhaitons donc travailler plus étroitement avec d'autres partenaires dans la prochaine phase du projet", a déclaré M. Robinson.

Pour le moment, les DCP récupérés sont stockés, mais M. Robinson a déclaré qu'en fonction de leur état, ils peuvent être réutilisés. Il a ajouté que la SFA souhaite également disposer d'un système complet permettant à l'avenir de récupérer et de recycler les DCP.

"Des efforts sont déployés dans l'industrie pour passer à l'utilisation de DCP biodégradables, qui ont déjà été livrés et qui seront testés pour voir comment ils fonctionnent", a expliqué M. Robinson.

L'expédition Saya De Malha est partie le 13 novembre avec un équipage de 20 personnes et se concentrera sur les atolls du sud des Seychelles, notamment Providence, Cerf, Cosmoledo et Aldabra. Il reviendra le 11 décembre.