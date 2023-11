Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Novembre 2023

Burkina Faso : « Massacre » de près d’une centaine de civils à Zaongo- L’Ue appelle la junte « à faire toute la lumière » sur le

« Près d’une centaine de civils, dont des femmes et des enfants, auraient été tués lors d’un massacre dans le village de Zaongo, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso », a rapporté ce 12 novembre 2023, l’Union Européenne (Ue).« L’Union européenne appelle les autorités de transition à faire toute la lumière sur les circonstances de cette tuerie afin d’en déterminer les responsabilités », a indiqué l’organisation.L’UE a indiqué qu’elle « réaffirme sa pleine solidarité avec le peuple burkinabè, première victime de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays ». Ces derniers jours, certaines des images insoutenables ont circulé montrant les corps sans vie de femmes et d’enfants, parfois de nourrissons. Selon des sources concordantes, près d’une centaine de civils ont été tués le 6 novembre dans le village de Zaongo, à une trentaine de kilomètres au nord de Boulsa, dans la région du Centre-Nord. (Source : aouga.com)

Côte d’Ivoire : Présidence du Pdci Rda- Jean Marc Yacé se lance dans la course

Le maire de Cocody, par ailleurs membre du bureau politique du Pdci-Rda, a annoncé le 13 novembre 2023, sa candidature à la présidence de sa formation politique. Dans une déclaration rendue publique sur sa page facebook, le maire de Cocody veut à travers sa candidature préserver « des valeurs de vérité, de solidarité et d'amour du prochain » qu’incarne le vieux parti.« Je m'engage à préserver l'héritage laissé par nos pères fondateurs, tout en insufflant le dynamisme nécessaire pour conduire le Pdci-Rda vers de nouveaux sommets », a-t-il soutenu. Le candidat Jean-Marc Yacé prône l’union. « Unis, nous sommes invincibles. En avant, vers des horizons de prospérité », a-t-il lancé. Il faut souligner que le congrès extraordinaire du Pdci-Rda aura lieu le 16 décembre 2023.

%

Sénégal : Présidentielle 2024- 35 candidats déclarés mettent en place un front commun

C'est une nouvelle plateforme qui a été portée sur les fonts baptismaux par des candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Une plateforme dénommée « Front pour l'inclusivité et la transparence des élections » (Fite) qui regroupe quelque 35 candidats déclarés à la présidentielle. Comme son nom l'indique, la plateforme vise à garantir, pour le scrutin présidentiel à venir, une inclusivité et une transparence. Parmi les 35 candidats déclarés membres du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, il y a l'ancien Premier ministre Aminata Touré, l'ancien ministre d'État Habib Sy. Il y a également Ousmane Sonko aujourd'hui en prison.Les candidats déclarés Déthié Fall, Abdourahmane Diouf ou encore Moustapha Guirassy figurent également parmi les signataires du nouveau front. (Source : adakar.com)

Mali : Avancée de l’armée vers Kidal- Les FAMa annoncent la destruction d’un véhicule blindé bourré d’explosifs

Dans sa mission de restauration de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du Territoire national, les FAMa ont poursuivi leur mouvement stratégique dans la Région de Kidal. Dans leur progression vers la ville de Kidal, ils ont déjoué les séries d’embuscades de la coalition des Groupes armés terroristes (Gat) dans les zones accidentées de la région. Les FAMa ont brisé et réduit avec une remarquable précision et sans difficultés majeures la résistance des GAT pendant une série d’escarmouches de petites intensités. Au cours de leur avancée sur Kidal, la vigilance des FAMa a permis de détruire, ce jour du 13 novembre 2023, un véhicule blindé de la Minusma, bourré d’explosifs, détenu par les terroristes.(Source :abamako.com)

Togo : Unesco- A Paris, Lomé présente ses réformes éducatives

Le Togo, représenté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Majesté Ihou Wateba, participe depuis le 07 novembre dernier à Paris, à la 42ème session de la conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Les travaux, qui se déroulent jusqu’au 22 novembre, réunissent dans la capitale française, des délégations de plus de 150 pays. Invité à la tribune du débat de politique générale vendredi 10 novembre dernier, le ministre a évoqué les enjeux, initiatives et efforts du Togo dans le secteur de l’éducation. (Source : alome.com)

Bénin : Processus électoral- Les deux partis pro-Talon rejettent la demande d’un audit

Au Bénin, les soutiens du président Patrice Talon répondent à l’ancien chef de l’État béninois Thomas Boni Yayi. Le président du parti d’opposition Les Démocrates réclame un audit international sur tout le processus électoral. Le Bénin « ne connait pas de crise institutionnelle » réplique partis et soutiens du camp Talon. Pour le parti UPR, « le Bénin ne connait pas de crise au plan institutionnel pour recourir l’intervention de la communauté internationale ». (Source : acotonou.com)

Guinée : Procès sur les exactions de 2009- Des révélations d’un ancien ministre de Dadis

L’ancien ministre de la Communication du Cndd (Comité national pour la démocratie et le développement) en 2009 a livré son témoignage, ce lundi 13 novembre 2023, dans le cadre du procès sur massacre 2009. A la barre du tribunal criminel de Dixinn, Tibou Kamara a révélé dans les moindres détails les contours du voyage du président Moussa Dadis Camara à Labé où ce dernier a tenu un meeting le 27 septembre 2009 avant de rentrer à Conakry. Du voyage à Labé, de leur escale dans une station de service à la sortie de la ville de Karamoko Mo Alpha, la proposition qu’il a faite au président du Cndd par rapport à la manifestation projetée par les forces vives le 28 septembre, du fameux appel téléphonique, l’ancien ministre a livré un témoignage digne d’un livre d’histoire. (Source : africaguinee.com)

Niger : Audience- L’ancien premier ministre ivoirien, Guillaume Soro reçu par le Chef de l’État nigérien

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani a reçu, en fin de matinée de ce lundi 13 novembre 2023, M. Soro Gigbafori Guillaume, ancien premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire au palais de la Présidence.A sa sortie d’audience, M. Soro Gigbafori a déclaré devant la presse qu’il considère le Niger comme une « seconde patrie, ce sont des mots de gratitude à l’endroit de ce peuple valeureux et vaillant » .A travers et au-delà de ce peuple, a-t-il poursuivi, les dirigeants de la transition avec leur tête le Président qui « m’a reçu en audience avec beaucoup d’amitié, de considération et de respect ».« Cette attention particulière manifestée par le Président de la transition me réjouit au point où j’en ai même de l’émotion à parler », s’est réjoui l’ancien chef du gouvernement ivoirien et opposant déclaré au Président Alassane Ouattara. (Source : Anp)