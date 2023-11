Cote d'Ivoire: Hydrocarbures / Valorisation du contenu local- Signature de contrat de partage de production entre l'Etat et une société ivoirienne

La salle de conférence du ministère des mines, du pétrole et de l'énergie a abrité le lundi 23 novembre 2023, une cérémonie de signature de contrat de partage de production du Bloc CI 705, situé au large de Fresco, entre la société d'État Petroci Holding et Ivory Coast Exploration (ICE) Oil and Gas. Précisent des sources officielles.

Le ministre des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly s'est félicité de cette signature qui est la manifestation de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, sur la contribution des industries extractives à une croissance inclusive. Ce, à travers la valorisation et la promotion du contenu local.

« La signature de ce jour a un caractère singulier, en ce sens que c'est la première fois que nous signons avec une société ivoirienne composée d'experts nationaux. C'est pour moi l'opportunité de rappeler la vision du Président de la République sur la contribution des industries extractives à une croissance inclusive », a expliqué le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Pour le ministre des mines, de l'énergie et du pétrole, cette signature doit servir de précédent. « Nous allons passer en revue le code pétrolier et le code minier. Nous allons appliquer la loi sur le contenu local. Et faire en sorte que ceux qui ont l'expertise nationale se mettent ensemble avec ceux qui ont les capitaux au niveau national afin de faire des champions nationaux. Pour moi, il ne doit avoir aucune discrimination. Nous allons créer les conditions pour que tout national qui a l'expertise puisse prospérer », s'est voulu très clair Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Le contrat signé ce jour, porte sur une période d'exploitation de 7ans.

Le président de la société ICE Oil and Gas, Jacques Ayekoue N'Da a dit être heureux de l'opportunité de signer avec le gouvernement un contrat de partage de production et de participer ainsi à la recherche pétrolière en tant que groupe privé ivoirien. « Merci au President Alassane Ouattara, qui a décidé d'ouvrir le secteur pétrolier aux Ivoiriens », a-t-il dit.

La mise en oeuvre de ce contrat nécessitera un investissement d'à peu près 23 milliards de Fcfa sur 7 ans. Le contrat prévoir un bénéfice partagé avec 53% pour l'Etat et 47% pour les investisseurs nationaux.

ICE Oil and Gas est une société par action simplifiée de droit ivoirien créée en 2022, basée à Abidjan. Elle est détenue par des Ivoiriens, experts du secteur pétrolier et gazier et intervient principalement dans les secteurs des hydrocarbures et de l'énergie.