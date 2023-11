Algérie: Lier l'investissement dans la pêche à un accompagnement dans la formation et l'utilisation des technologies modernes

AIN TEMOUCHENT — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a souligné, lundi à Aïn Temouchent, l'importance de lier l'investissement dans la pêche à un accompagnement en matière de formation et d'utilisation des technologies modernes.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que l'investissement devrait être lié au volet formation, en accompagnant la chaîne de production et de commercialisation, ainsi que dans le domaine de la reconversion, et en valorisant la formation classique avec des mécanismes de formation sur le terrain au niveau des sites d'investissement, avec l'utilisation des technologies modernes, ce qui contribuerait, selon lui, à améliorer les capacités de production et à obtenir de plus grands rendements.

A cette occasion, M. Badani a supervisé, à l'Ecole de formation technique de pêche et d'aquaculture de Beni Saf, une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la direction du secteur et l'Université Belhadj-Bouchaib d'Aïn Temouchent, visant à accompagner et à enrichir tout ce qui touche à la recherche scientifique dans le domaine des richesses marines, en plus de faciliter la formation pédagogique des étudiants au niveau des ports et des institutions du secteur.

Le ministre a inspecté plusieurs classes pédagogiques de cette école, qui a recensé 274 inscrits au titre de l'année scolaire en cours 2023-2024, où il s'est enquis de la classe offrant un modèle de cabine de commandement d'un bateau de pêche, saluant l'importance d'utiliser des équipements modernes permettant aux stagiaires de suivre leur cursus de formation.

Il a également salué l'utilisation de technologies modernes, telles que celles fournies par le système du programme MAXSEA, qui détermine les profondeurs, les quantités de poisson et la position des navires en mer, affirmant que l'utilisation de technologies modernes est importante dans le développement du secteur.

Au port de Beni Saf, M. Badani a suivi un exposé sur le projet de dragage et d'enlèvement de sable du fond du bassin d'eau du port, pour lequel une enveloppe financière de 1,16 milliard de dinars a été allouée, soulignant l'importance que l'Etat accorde aux infrastructures de base du secteur de la pêche.

Le ministre a appelé, à cette occasion, à "reconsidérer" les plans d'accostage des navires de pêche dans les ports, afin de réduire la congestion enregistrée dans un certain nombre d'entre eux et d'assurer une navigation plus fluide.

Il a poursuivi sa visite dans la wilaya d'Aïn Temouchent pour passer en revue d'autres projets de développement affiliés à son secteur dans les communes de Hassi El Ghella, Bouzedjar et Tamazougha.