Algérie: Salon EDUCTECK - Plus de 100 exposants à la 2e édition

ALGER — La 2e édition du Salon de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et des technologies de la connaissance (EDUCTECK) sera organisée, du 22 au 25 novembre au Palais des Expositions (SAFEX, Pins maritimes-Alger), avec la participation de plus de 100 exposants, ont indiqué, lundi, les organisateurs.

Lors d'une conférence de presse, l'organisateur du Salon, Abdelhafid Boudjemline a affirmé que cette édition, placée sous le thème "Les compétences du XXIe siècle, outils et enseignements", verra la participation de plus de 100 exposants, dont 15 startups spécialisées dans ce domaine.

Il a également souligné que cet évènement avait pour objectif de réunir toutes les parties prenantes qui oeuvrent dans les domaines de l'apprentissage et du développement des compétences, en vue de débattre et d'échanger autour des thématiques dédiées aux conférences des trois panels, à savoir "Les défis des opportunités de l'intégration des compétences du XXIe siècle dans l'enseignement traditionnel", "la formation continue et reconversion professionnelle" et "enseigner et former la nouvelle génération pour les métiers de demain".

Selon l'organisateur du salon, cet évènement constituera un espace en vue de découvrir toutes les nouveautés des produits et services éducatifs, des évolutions de parcours pédagogiques, des logiciels et outils technologiques les plus modernes, avec la participation notamment d'établissements d'enseignement, d'universités, d'instituts et de centres de formation professionnelle, d'équipementiers, de startups et de développeurs de solutions innovantes.

%

L'EDUCTECK sera ponctué par des conférences thématiques animées par des experts et des ateliers EDUCTALK qui permettront aux exposants de donner aux visiteurs de plus amples explications concernant les produits ou solutions qu'ils proposent, à travers un partage d'expériences (Success Story).

En marge du salon, le concours "OATA" (Online Algerian Teacher Awards) sera organisé, consistant en un vote en ligne pour permettre au public de valoriser et de récompenser le meilleur enseignant en ligne en Algérie.

Le concours concerne trois catégories, à savoir professeurs d'enseignement général, professeurs d'instituts de formation et professeurs d'enseignement supérieur, outre le concours "Robotique", qui sera organisé en coordination avec la startup "Technologie" et destiné aux enfants âgés de 8 à 14 ans.

De son côté, le directeur de la marque et de la communication de l'entreprise Algérie télécom (AT), Azzedine Harik a fait savoir que AT, sponsor officiel du salon, fournira à cette occasion internet aux clients particuliers et aux professionnels et assurera la promotion de l'utilisation des technologies dans l'apprentissage et la lecture et l'appui des micro-entreprises et des start-ups, en fournissant des prestations à valeur ajoutée, notamment des plateformes d'enseignement en ligne développées par des startups.

A noter que ce salon est organisé sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et le ministère de la Poste et des Télécommunications.