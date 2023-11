Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçu à Pékin par le Général d'Armée chinois Liu Zhenli

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu, lundi au 2e jour de sa visite officielle en Chine, par le Général d'Armée, Liu Zhenli, Chef d'Etat-major du Département d'Etat-major interarmées de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a été reçu, aujourd'hui, 13 novembre 2023 au niveau du siège de la Commission militaire centrale, par Monsieur le Général d'Armée Liu Zhenli, Chef d'Etat-major du Département d'Etat-major interarmées de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, où une formation militaire de l'Armée chinoise lui a présenté les honneurs", précise la même source.

Après l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays, le Général d'Armée a passé en revue les carrés des différentes Forces armées chinoises qui lui ont présenté les honneurs militaires.

Par la suite, un entretien élargi aux membres des délégations des deux pays a été tenu.

A cette occasion, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a fait part à son hôte de sa "profonde gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé et à la délégation qui l'accompagne".

"Il me plait en cette honorable circonstance de vous renouveler ainsi qu'à l'ensemble des présents ma haute considération et mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux et les marques d'hospitalité que vous nous avez accordés depuis notre arrivée dans ce pays ami et qui reflètent l'authenticité de nos relations de coopération militaire bilatérale qui s'abreuvent des sources du patrimoine historique des deux pays avec tout ce qu'il porte en termes de profondeur politique, stratégique et humain", indique le Chef d'Etat-major de l'ANP.

Le Général d'Armée a également tenu à souligner "l'excellence des relations de longue date qui unissent les deux pays et qui remontent à la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954", ajoutant que la République populaire de Chine a été "parmi les premiers pays à soutenir la lutte du peuple algérien pour son droit à l'autodétermination lors de la Conférence de Bandung en 1955, et le premier pays non arabe à reconnaitre le Gouvernement provisoire de la République algérienne, dès l'annonce de sa création le 19 septembre 1958".

Le Général d'Armée a, en outre, affirmé que "les liens solides qui unissent l'Algérie et la Chine se reflètent dans l'ensemble des positions honorables et communes entre les deux pays".

"Au regard de ces relations distinguées, basées sur la solidarité militante commune en faveur de la souveraineté et de l'indépendance de décision et pour le recouvrement des droits souverains, la lutte pour la justice et la liberté sont, à ce titre, toujours d'actualité, notamment à l'ombre d'un monde qui se dirige davantage vers une multipolarité sans précédent et vers une nouvelle répartition mondiale du pouvoir, loin des orientations hégémoniques fondées sur l'exclusion, sur les tentatives d'imposer des agendas et sur l'affaiblissement des choix politiques des Etats", a-t-il affirmé.

Ces entretiens ont également constitué une opportunité pour les deux parties pour "échanger les points de vue sur les questions d'intérêt commun et examiner les moyens permettant de consolider la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays", conclut le communiqué du MDN.