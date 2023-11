Madagascar: Possibilité de prolongement de visa à Ihosy et Morondava

Les touristes choisissant la destination Madagascar peuvent prolonger leur visa de séjour dans deux nouveaux sites.

Il s'agit, notamment, d'Ihosy dans la région Ihorombe et de Morondava dans la région Menabe.

Les voyageurs internationaux qui viennent à Madagascar pour le motif du tourisme n'ont ainsi plus besoin de se déplacer dans la capitale entre autres, pour effectuer une demande de renouvellement de visa s'ils résident dans ces deux sites, a-t-on indiqué de source auprès du ministère du Tourisme.

Il est à noter que ces procédures de prolongement de visa touristique sont déjà valables dans neuf autres sites, à savoir Antananarivo, Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, Toamasina, Nosy Boraha ou Sainte-Marie, Fianarantsoa, Toliara et Taolagnaro.

Site le plus plébiscité

Les touristes se rendent essentiellement dans la région Ihorombe pour découvrir le parc national d'Isalo connu comme étant la plus grande aire protégée dans la partie sud de Madagascar.

C'est également le site le plus plébiscité par les voyageurs tant nationaux qu'étrangers.

De nombreuses activités peuvent être effectuées dans ce parc.

On peut citer, entre autres, l'exploration de la grotte des Portugais, les randonnées pour la découverte du canyon de Namaza et l'exploration de la Piscine naturelle.

Les touristes peuvent également faire le circuit des canyons des rats et des canyons de singes.

En outre, le parc regorge d'une richesse faunistique constituée de 77 espèces d'oiseaux, dont la plupart sont endémiques pour ne citer que le Merle de roche de Benson.

Les lémuriens s'y trouvent également en grand nombre d'espèces notamment le Propithecus verreauxii, le Mirza coquereli et le Lepiemur ruficaudatus.

Il dispose en même temps d'une quinzaine d'espèces d'amphibiens, de micromammifères et de 33 espèces de reptiles, sans oublier les nombreuses espèces floristiques.

La végétation du parc regorge également de palmiers propres à la région, dont le Bismarkia nobilis qui se caractérise par sa résistance au feu.

Accueil de 26 818 visiteurs

D'après les statistiques publiées par le ministère du Tourisme, le nombre de visiteurs au Parc national Isalo était de 39 175 en 2019.

Au début du mois de novembre de cette année, le parc a déjà accueilli 26 818 visiteurs, dont 17 907 sont constitués de touristes étrangers.

Les voyageurs peuvent en même temps visiter d'autres sites comme à Ivohibe, dans le cadre de la diversification des offres touristiques du pays.

Parlant de la seconde région qu'est le Menabe où l'on peut également prolonger le visa touristique en se rendant à Morondava, l'exploration de l'Allée des Baobabs et du Tsingy de Bemeraha attirent notamment les touristes à choisir cette destination régionale.

Le premier site touristique constitue un paysage emblématique de la Grande île.

En effet, les baobabs connus sous une appellation « Renala » ou « Mère de la forêt » sont des arbres gigantesques atteignant plus de 30 mètres de hauteur et faisant partie des organismes vivants les plus anciens de la planète étant donné que certains d'entre eux dataient de plus de 2 800 ans.

Ce site est classé dans le Top 10 des merveilles naturelles en Afrique selon Pandotrip, un guide de voyage en ligne.

Quant au Tsingy de Bemaraha, c'est un endroit spectaculaire, une oeuvre d'art de la nature.

Les Tsingy sont compris dans la réserve naturelle intégrale du parc national de Bemaraha.

Cette merveille a déjà été classée en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO.

Durée de séjour de 90 jours

Les touristes choisissant les destinations Ihorombe et Menabe auront ainsi le temps de contempler toutes ces beautés de la Grande île en prolongeant leurs visas de séjour.

En revanche, s'ils ont déjà obtenu un visa touristique de 60 jours à l'entrée de l'aéroport international d'Ivato, entre autres, ils n'ont plus droit qu'à 30 jours au maximum pour l'extension de la durée de leurs séjours au niveau des sites sélectionnés.

Si les voyageurs ont un visa d'une durée d'une semaine à l'entrée du territoire malgache, ils peuvent encore demander un renouvellement de visa deux fois, avec des durées respectives de 30 jours et de 53 jours.

En tout, la durée de séjour des touristes non-immigrants ne doit pas dépasser les 90 jours, selon les explications fournies par le ministère de tutelle.

Cette action entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère du Tourisme visant à attirer un million de touristes étrangers d'ici à 2028.

Ce département ministériel ne ménage pas non plus ses efforts pour diversifier les offres touristiques, et ce, en vue de promouvoir la destination Madagascar.

Tout récemment, la troisième édition du raid en montgolfière a été lancée dans le pays.

Sept montgolfières vont survoler le ciel des six régions, à savoir Ampefy, Antsirabe, Ambalavao, Fenoarivo, Isalo et Morondava pour découvrir l'Allée des baobabs.

Les touristes pourront ainsi découvrir de nombreux sites touristiques et divers paysages d'un point de vue exceptionnel à bord de ces ballons géants.

Secteur transversal

Par ailleurs, le ministre de tutelle, Joël Randriamandranto poursuit ses actions de sensibilisation des opérateurs oeuvrant dans le secteur du tourisme au niveau de plusieurs régions à s'inscrire sur la plateforme d'auto-recensement.

L'objectif consiste à lutter contre les activités informelles.

Il a effectué entre autres une descente dans la région Ihorombe dernièrement.

Il a également saisi cette occasion pour échanger avec les parties prenantes sur la stratégie de développement du tourisme à adopter pour la région tout en écoutant les préoccupations des opérateurs sur les contraintes qui pourraient entraver l'arrivée des touristes dans cette destination.

Il est à rappeler que le tourisme est un secteur transversal nécessitant l'implication de tous les acteurs concernés pour assurer son développement durable.