Sénégal: Lancement du front pour l'inclusivité et la transparence des élections (FITE) - Branle-bas de l'opposition pour la transparence du scrutin

Le Front pour l'inclusivité et la transparente de l'élection (FITE), c'est le nom du tout nouveau cadre de l'opposition sénégalaise mis sur pied, avant-hier, samedi 11 novembre. Ses 35 membres, tous candidats à la candidature à l'élection présidentielle de février 2024, entendent unir leurs forces dans le « but d'assurer et de garantir une élection transparente, sincère, régulière, démocratique et inclusive », a déclaré Dr Cheikh Tidiane Dièye, porte-parole du FITE. « Appelons les forces politiques résolument déterminées à restaurer la démocratie sénégalaise malmenée par le régime de Macky Sall à unir nos efforts en vue d'assurer la participation de tous les candidats hors toute exclusion illégale et de protéger la transparence, la sincérité et la régularité de l'élection présidentielle du 25 février 2024 », ajoutera-t-il.

A cet égard, un plan d'actions élargi sur plusieurs actions est prévu. Il s'agit, entre autres, selon le député Mohamed Ayib Daffé, mandataire du candidat Ousmane SONKO, « d'abord de la visite aux familles des victimes de l'émigration clandestine notamment au niveau des lieux de départ comme Bargny ». A l'en croire, le nouveau cadre prévoit également « la mise en place du pool d'experts du FITE pour le suivi technique du processus électoral et le dépôt d'un recours collectif au niveau de la Cour suprême pour l'annulation du décret de nomination des membres de la CENA, ainsi que des rassemblements pacifiques dans toute l'étendue du territoire national et au niveau de la diaspora ».

Pilleurs, les membres du FITE ont profité de l'occasion pour démentir l'information selon laquelle des partis politiques seraient exclus du front. « L'information selon laquelle certains n'auraient pas été informés ou auraient été exclus de ce front, est une fausse information. Aucun de ceux qui ont été cités ces derniers jours, en aucun moment, ou sous aucune forme, il n'a été question ou décidé de les exclure ou de ne pas les avoir informés », a souligné Cheikh Tidiane Dièye ». Ce qui lui fait dire : « Nous appelons les candidats opposants et qui assument leur opposition au pouvoir à se joindre à ce front et mener le combat pour le peuple Sénégalais ».