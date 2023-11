Congo-Kinshasa: Haut-Uélé - Plus de 4300 sinistrés à la suite de débordement des eaux des rivières Kibali, Dungu et Uélé

Plus de 4 300 personnes sont, depuis quelques jours, sinistrées et plus de 720 maisons endommagées à la suite des inondations des rivières Kibali, Dungu et Uele, a Dungu-centre (Haut-Uele).

La Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) de Dungu-Doruma a publié, lundi 13 novembre, le bilan des dégâts des pluies qui se sont abattues dans cette partie du pays.

Selon cette structure catholique, des victimes sont sana abris et expose aux différentes intempéries en cette saison pluvieuse.

Selon la CDJP, ces personnes sont dépourvues de tout et vivent dans des conditions difficiles et elles n'ont et des victimes n'ont bénéficié d'aucune assistance jusqu'à ce jour.

Les eaux de pluie ont en outre endommagé huit écoles et cinq centres de santé.

Plusieurs hectares des cultures vivrières de Dungu-Centre et ses environs ont été rasées par ces eaux.

La CDJP demande au gouvernement et aux humanitaires de venir en aide à ces familles sinistrées composées essentiellement des enfants.