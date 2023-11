Madagascar: Volley-ball Analamanga - 23 arbitres en formation

La ligue régionale de volley-ball Analamanga (LRVBA) a organisé une formation intensive pour former de nouveaux arbitres.

23 participants issus de divers clubs, entre autres les clubs de VBJAK, MVBC, AMVB, ASSM, AFA, COSFA, 2AVB, SXC, ASI, GNVB, RVB, VOARA ont répondu à l'appel.

La première session s'est tenue les 11 et 12 novembre à l'ANS Ampefiloha et a été dirigée par trois instructeurs expérimentés, à savoir Mamy, Edouard et Mamitiana.

Lors de la première journée, 21 arbitres ont été présents, un nombre qui a augmenté à 23 lors de la deuxième journée.

La formation a couvert à la fois la théorie et la pratique, visant à préparer ces arbitres aux défis du terrain.

Ce stage se poursuivra les 18 et 19 novembre tandis que la dernière session s'étalera les 25 et 26 novembre.

Zo Arimala, président de la LRVBA, a expliqué que cette formation était cruciale pour augmenter le nombre d'arbitres dans la région, garantissant ainsi une couverture adéquate pour les matchs à venir.

La saison débutera le 25 novembre, avec l'objectif de structurer les matchs sous un système de poule unique, où tous les clubs se rencontreront en match aller et retour dans leurs terrains respectifs.

« En plus de favoriser la compétition, la LRVBA vise également à vulgariser et à promouvoir le volley-ball dans toute la ville d'Analamanga. En outre, pour marquer l'ouverture de la saison le 25 novembre, des spectacles et des concours de volley-ball seront organisés, mettant en lumière la précision de la réception, de la passe, de l'attaque et du service placé », a-t-il continué.

Les nouveaux arbitres auront l'occasion de démontrer leurs compétences sur le terrain, et recevront des certificats de fin de formation le 26 novembre.