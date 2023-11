Sénégal: Protection sociale - La Mauritanie à l'école Sénégalaise

Une délégation Mauritanienne est à Dakar depuis hier et ce, jusqu'au vendredi pour bonifier de l'expérience Sénégalaise en matière de protection sociale.

L'expérience sénégalaise en matière de protection sociale et de gestion des risques fait l'objet d'un partage avec une délégation Mauritanienne. « Nous sommes venus en nombre assez représentatif puisque tous les départements concernés par la protection sociale sont représentés. Et le choix du Sénégal n'est pas fortuit puisqu'il a une bonne expérience en l'a matière. L'expérience Sénégalaise est l'une des meilleures et nous semble la plus avancée dans la sous-région », a laissé entendre le chef de la délégation Mauritanienne Yacoub Ahmed Aicha, secrétaire général du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Autre motif et pas des moindre, c'est le rapprochement « des deux peuples des deux côtés du fleuve avec beaucoup similitudes des traditions et par conséquent, il est tout à fait normal de s'inspirer de la stratégie nationale du Sénégal en l'a matière », a-t-il expliqué. Ainsi donc, du 13 au 17 novembre courant, la délégation Mauritanienne profitera de l'expérience mais également des échanges avec les différents responsables de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour s'approprier de l'approche sénégalaise et la transposer à leurs politiques publiques.

%

Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale dira : « Nous avons été saisi par la partie Mauritanienne à travers le Programme alimentaire mondial (Pam) et le Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef), deux organisations qui accompagnent respectivement le Sénégal et la Mauritanie pour une mission de benchmarking de la partie Mauritanienne au Sénégal ».

Développant tout aussi une politique sociale en Mauritanie, « les partenaires aux développements les ont orientés vers le Sénégal. Et ceci démontre à suffisance que le Sénégal est une référence. Ce qui nous réconforte vraiment », a dit pour s'en féliciter la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Aminata Sow. Elle ajoutera pour s'en réjouir : « Ceci est un honneur et prouve que le Sénégal est référence en matière de protection sociale ».