Burkina Faso: Massacres de Zaongo - Les investigations en cours selon le procureur du Faso

Dans un communiqué daté du 13 novembre 2023, le procureur du Faso près le TGI de Kaya a fait cas d'investigations en cours pour faire la lumière sur les tueries perpétuées le 5 novembre dernier à Zaongo dans la commune de Boala. Mais à l'étape actuelle, il évoque 70 personnes tuées.

Le 7 novembre 2023, le commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie de Boulsa me rendait compte de tueries qui auraient été perpétrées le 5 novembre 2023 dans le village de Zaongo, commune de Boala, situé à environ soixante (60) kilomètres de Boulsa dans la région du Centre-Nord.

Le 11 novembre 2023, une équipe composée du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Kaya, d'un substitut du procureur militaire, d'un juge d'instruction militaire, des éléments de la Brigade spéciale des investigations anti-terroristes et de lutte contre la criminalité organisée (BSIAT) et des éléments de laSection de recherches de gendarmerie de Kaya se transportait sur les lieux accompagnée des forces de défense et de sécurité notamment des Bataillons d'intervention rapide (B.I.R) et d'un détachement de la gendarmerie de Boulsa pour procéder aux constatations d'usage.

Les premiers résultats de ces constatations ont permis à l'équipe de dénombrer provisoirement soixante-dix (70) personnes tuées, essentiellement constituées d'enfants et de personnes âgées (hommes et femmes) et de concessions incendiées ou partiellement détruites.

%

La suite des investigations à travers notamment l'audition des parents des victimes et des blessés permettra de préciser le nombre exact de morts, de blessés et éventuellement de personnes disparues.

A l'étape actuelle de nos constatations et des témoignages recueillis, les auteurs de ces atrocités demeurent pour le moment inconnus. Les investigations se poursuivent pour leur identification.

En ces circonstances douloureuses souligne le procureur du Faso, « mon parquet présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés ».

Il salue la détermination des forces de défense et de sécurité qui a permis le transport sur les lieux en procédant à des déminages d'engins explosifs improvisés tout au long de notre cheminement et en repoussant une attaque contre notre convoi.

Fait à Kaya le 13 novembre 2023