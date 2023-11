Madagascar: Concours BNI Lovainjafy - 5 entreprises lauréates primées

BNI Lovainjafy est un programme qui vise à identifier, mettre en valeur et soutenir les entreprises malgaches engagées dans un modèle durable à fort impact social et environnemental.

Cinq entreprises sont sorties lauréates de ce concours organisé en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD).

Performance environnementale

Le concours consistait pour chacune des entreprises participantes à présenter un projet qui concilie la rentabilité financière et une forte performance sociale et environnementale. C'est dans ce contexte que Honey Madagascar a été primée grâce à un projet de développement de l'apiculture sur le marché international tout en contribuant à la préservation d'une espèce endémique qu'est l'abeille noire de Madagascar.

La deuxième entreprise gagnante, en l'occurrence Phael Flor, a proposé son projet de développement de l'exploitation agroforestière sur des collines qui ont été dégradées par les feux de brousse.

La STCV, troisième entreprise lauréate, a pour sa part réalisé des actions de gestion et de valorisation des déchets recyclables et de développement de programmes RSE au sein des entreprises.

Vohitra Environnement est récompensé grâce à un projet qui concrétise son engagement de longue date dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets, et son expertise reconnue par rapport aux déchets dangereux.

%

Moli Company décroche ainsi le coup de coeur du jury pour son projet de production de café durable en étroite collaboration avec les paysans caféiculteurs dans une dynamique de commerce équitable et durable.

Chacune de ces entreprises gagnantes bénéficiera d'une subvention financière d'un montant de 15 millions d'ariary, d'une ligne de crédit à taux 0% pouvant aller jusqu'à 200 millions d'ariary en fonction de l'avancement de leur projet, d'un kit solaire Mbalik et d'un accompagnement technique personnalisé apporté par les différents partenaires comme le MEDD, le PNUD, WWF, et NextA.

Public-privé

Durant la remise des prix qui s'est déroulée jeudi dernier, au Restaurant La Balançoire à Ivandry, le MEDD a déclaré être fier de ce partenariat public-privé et soutient pleinement cette initiative de BNI Madagascar qui, main dans la main avec les acteurs concernés, avance vers un avenir plus prometteur pour la préservation de l'environnement, tout en intégrant pleinement la politique Environnementale, Sociale et Gouvernance (ESG) dans toutes ses initiatives et en plaçant la durabilité au coeur de sa mission bancaire.

Ce département entend ainsi renforcer l'engagement du secteur privé et des entreprises dans le développement social, économique et humain ainsi que dans la protection de l'environnement.

L'objectif est ainsi de renforcer leur engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en intégrant la dimension environnementale dans leurs activités commerciales et opérationnelles ainsi que dans les relations avec les parties prenantes.

« Nous sommes convaincus que la collaboration entre le secteur public et privé, dans une démarche 3P, est essentielle pour catalyser le changement pour les générations futures ; nous sommes ici pour d'une part, distinguer des entreprises inspirantes de par leurs actions impactantes pour les générations futures et d'autre part, renforcer notre engagement commun à un Madagascar plus résilient, équitable et vert », a déclaré la ministre Marie Orléa Vina.

Responsabilité majeure

Pour BNI Madagascar, son implication dans ce programme est une des concrétisations de ses défis environnementaux et sociaux, en tant que premier partenaire financier des acteurs économiques du pays.

La banque reconnaît ainsi qu'elle doit assumer une responsabilité majeure en intégrant le développement durable au coeur de son modèle d'activité et en engageant ses parties prenantes, notamment ses clients, à entrer dans la même dynamique.

« Les projets qui ont été présentés dans le cadre de BNI Lovainjafy illustrent bien que l'entrepreneuriat peut être aligné avec l'amélioration des conditions sociales et environnementales et contribuer ainsi aux objectifs du développement durable. Ce n'est pas un simple choix, c'est une nécessité primordiale qui devrait désormais guider la vision des entreprises, et de la BNI Madagascar en particulier », a souligné le président du Conseil d'Administration de BNI Madagascar, Herintsalama Rajaonarivelo.



« Ces entreprises lauréates inspirantes doivent en motiver d'autres, car elles sont la preuve vivante que le développement économique et la responsabilité environnementale vont de pair. L'impact de chacune de ces entreprises sera amplifié grâce à un accompagnement sur mesure et à des avantages financiers significatifs. Cet engagement n'est pas ponctuel. Le soutien par la banque de telles approches innovantes et impactantes est au diapason de notre leitmotiv, « J'avance avec ma banque » », a déclaré le Directeur Général de BNI Madagascar, Alexandre Mey.