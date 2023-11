Cote d'Ivoire: Eco-Diplomatie -Ouverture à Abidjan de la deuxième édition du forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire/Amérique du Nord

La Côte d’Ivoire abrite du 13 au 14 novembre 2023, la deuxième édition du forum d'affaires et d'investissements Côte d'Ivoire-Amérique du Nord ( Cinab- Forum) organisée par le Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (Speci) . La cérémonie d’ouverture s’est tenue le lundi 13 novembre 2023 à Radisson Blu, en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara et plusieurs investisseurs américains et des entreprises ivoiriennes.

Ce forum est le fruit de la collaboration entre le Speci, la Direction générale de la diplomatie économique du ministère des affaires étrangères, la Direction générale de l'économie et de la coopération du ministère de l'Économie, du plan et du développement, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada.

Selon Inza Camara, le consul général de la Côte d'Ivoire à New York, l'objectif principal visé par l'organisation de ce forum est de renforcer les relations d'affaires avec l'Amérique du Nord, d'intensifier les échanges commerciaux et de contribuer à accroître les investissements directs étrangers (Ide) en Côte d'Ivoire.

Aussi, a -t-il ajouté, il s’agira de présenter aux investisseurs la vision du gouvernement à travers le Plan national de développement (Pnd 2021 - 2025), les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, les missions et l'accompagnement des agences de promotion économique de la Côte d'Ivoire, de présenter les opportunités d'investissements, à travers un portefeuille de projets privés et en Ppp dans des secteurs sélectionnés; d’entendre les témoignages d'entreprises américaines déjà basées en Côte d'ivoire ou qui s'apprêtent à y réaliser leurs investissements; de créer un cadre d'échanges entre les autorités gouvernementales, les faîtières porteuses de projets et des potentiels investisseurs, lors des rencontres B2B et B2G et enfin de recueillir les intentions d'investissements et des signatures de conventions et puis d'en assurer le suivi jusqu'à la matérialisation.

%

Ce forum vise tous les secteurs industriels prioritaires et les niches d'opportunités du Pnd 2021-2025 à savoir l'agro-Industrie, la chimie-Plasturgie, les matériaux de construction, la pharmacie, l'industrie Textile, l’emballage, les pièces de rechange et Automobile, l'économie numérique, l'industrie du Tourisme et des Loisirs, l’industrie créative, les nouvelles technologies et la fintech et l’import-Export.

Pour Kandia Camara, présidente du Sénat, ce forum constitue un événement incontournable de la vie économique de notre pays. « L’économie de la Côte d’Ivoire se présente comme la plus prospère de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uémoa) et depuis plus d’une dizaine d’années comme l’une des plus dynamiques d'Afrique et du monde », a- t-elle fait savoir

« Je voudrais saluer, à sa juste valeur ce 2ème Forum d’Affaires et d’Investissements Côte d’Ivoire-Amérique du Nord, qui donne l’occasion à des investisseurs en provenance des Etats-Unis et du Canada d’être ici en Côte d’Ivoire et d’apprécier, sur place, les opportunités d’investissements qui se présentent à eux », a indiqué la Présidente du Sénat ivoirien.

Bien avant, Wautabouna Ouattara, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères a indiqué que la rencontre de ce jour marque, assurément, la suite d’un processus qui doit conduire à une forte implication des sociétés américaines dans le développement économique de la Côte d’Ivoire. « C’est pourquoi je voudrais souhaiter à celles-ci plein succès dans leurs travaux tout en leur réaffirmant la disponibilité du ministère des affaires étrangères à les accompagner et à les encadrer durant ce parcours. J’espère vivement qu’à l’issue de ces échanges avec les hommes et femmes d’affaires ivoiriens, de nombreux contrats seront signés pour le bonheur de nos populations » a- t-il souhaité.