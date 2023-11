Afrique: Cinémathèque tunisienne - Hommage au cinéaste-écrivain sénégalais Ousmane Sembène à partir du 17 novembre

TUNIS — L'oeuvre intégrale du réalisateur et écrivain Sénégalais Sembène Ousmane (1923-2007), sera à l'honneur à la Cinémathèque Tunisienne.

Un cycle de projections qui s'intitule « L'aîné du cinéma africain : Ousmane Sembène» est prévu du 17 novembre au 9 décembre 2023 à la Salle Tahar cheriaa.

Des lectures de l'oeuvre du cinéaste-écrivain Ousmane Sembène auront également lieu le vendredi 1er décembre à la Bibliothèque Mohamed Mahfoudh.

Ce nouveau cycle prévoit la projection de 11 films dont La Noire De... (1966, 65') lauréat du Tanit d'or de la première édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) en 1966.

Ce long-métrage sera projeté avec deux courts métrages, Borom Sarret (1963) et Niaye (1964).

Les autres films au menu sont des longs métrages : Le Mandat (1968), Emitai (1971), Xala (1974) adaptation de son roman éponyme paru en 1973, Ceddo (1977), Camp de Thiaroye, un film coréalisé avec Thierno Faty Sow (1988), Guelwaar (1992), Faat-Kiné (2000) et Moolaade (2004).

Deux projections sont prévues pour chaque film avec un sous-titrage en français.

L'engagement de ce cinéaste dans la défense des causes de son pays et de tout le continent africain, s'est illustré dans des films qui ont décroché de nombreuses distinctions pour ne citer que « Camp de Thiaroye », qui a remporté le Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise en 1988 et son tout dernier film, trois ans avant son décès en 2007, « Moolaadé », qui a reçu en 2004 le Prix « Un Certain Regard » au Festival de Cannes ainsi que le prix spécial du jury au Festival international du film de Marrakech.

%

Tout au long de sa carrière cinématographique et littéraire, Sembène Ousmane parti à l'âge de 84 ans, a publié plusieurs livres dont des romans et des nouvelles.

Le Docker Noir, paru en 1956 est son premier roman suivi de romans comme Ô pays, mon beau peuple (1957), Les bouts de bois de Dieu (1960), L'harmattan (1964), Xala (1973), Le dernier de l'Empire (1985) et Niiwan (1987).

Il est également auteur d'un recueil de nouvelles, Voltaique (1962), en plus d'une nouvelle parue en 1966, Le mandat précédé de Vehi Ciosane.

Il est à rappeler qu'un hommage à Sembène Ousmane était au menu de la 34ème édition des JCC coïncidant avec la célébration du centenaire de sa naissance (1923-2023) dont la tenue a été annulée en solidarité avec la Palestine.

Programmée du 28 octobre au 4 novembre, cette édition 2023 n'a pas eu lieu sur décision du ministère des Affaires culturelles et en coordination avec le comité d'organisation dirigé par le cinéaste Farid Boughedir, président d'honneur du festival.

Fidèle compagnon de feu Tahar Chériaa dans le parcours de naissance des JCC, ce pionnier du cinéma africain a oeuvré pour l'indépendance des cinémas du Sud et pour défendre les causes de sa patrie et de l'Afrique.

Le "Père des cinémas africains" a forgé durant sa carrière cinématographique un véritable plaidoyer contre la perte de l'identité culturelle africaine et pour la résistance contre les oppressions de tous bords.

Voici la liste des films de Sembène Ousmane et les dates de leur projection :

LE MANDAT, 91', 1968

Vendredi 17 novembre (18h30)

Mardi 5 décembre (18h30)

XALA, 128', 1974

Samedi 18 novembre (16h00)

Samedi 9 décembre 2023 à 18h30)

- CAMP DE THIAROYE, 148', 1988

Samedi 18 novembre (18h30)

Mardi 28 novembre (18h30)

- EMITAI, 95', 1971

Mardi 21 novembre (18h30)

Vendredi 8 décembre (16h00)

- GUELWAAR, 113', 1992

Mercredi 22 novembre (18h30)

Samedi 9 décembre (16h00)

- MOOLAADE, 124', 2004

Jeudi 23 Novembre (18h30)

Samedi 2 décembre (18h30)

- BOROM SARRET (22', 1963), NIAYE (30', 1964) et LA NOIRE DE... (65', 1966)

Mercredi 29 Novembre (18h30)

Vendredi 8 Décembre (18h30)

CEDDO, 120', 1977

Vendredi 1er décembre (18h30)

Mercredi 6 décembre 2023 à 18h30)

FAAT-KINÉ, 120', 2000

Samedi 2 décembre (16h)

Jeudi 7 décembre (18h30)