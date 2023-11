Madagascar: « November rock » - Le rendez-vous annuel de Rheg the gang

Initiative de Rheg the gang, « November rock » signe une dizaine d'éditions.

Dimanche, la bande à Rega revient sur scène pour en signer une autre. Un rendez-vous annuel incontournable des rockeurs et métalleux.

Depuis 2012, tous les mois de novembre, le groupe Rheg the gang donne rendez-vous au public dans le cadre de l'évènement phare qu'est le « November rock ».

Ce dimanche 19 novembre, Titan le batteur actuel, Tsila le bassiste, Hubb le guitariste et soliste et Reg l'infatigable chanteur de Rheg the gang proposent au public un live intégral.

Le tout se passera dans la grande cour de l'Institution Sainte Famille Mahamasina. Le répertoire ? Une bonne trentaine de titres.

Ce sera donc le moment de déterrer des chansons écrites depuis 1998. Certaines ont été retouchées et remises au goût du jour.

De plus, le moment sera opportun pour présenter au public des nouveaux titres.

Si les organisateurs sont censés présenter la onzième édition de « November rock », la bande a opté pour un autre concept baptisé « November rock re start ».

D'après le leader de Rheg the gang, « Nous avons fait 10 éditions depuis 2012. Il est temps de se réinventer dans tous les sens... Les membres du groupe, la touche musicale et l'état d'esprit ont généralement changé. C'est ainsi que tout est nouveau et qu'il importe de donner au public, de plus en plus jeune, des choses qui correspondent au mieux à la réalité et au contexte culturel du moment », souligne-t-il.

Un événement incontournable qui a permis à plusieurs formations, telles que Lokomotiva et Martz de se dévoiler aux spectateurs et de vivre des moments de scènes inoubliables.

De même, les grands groupes comme Apost et Sasamaso ont donné plus d'envergure aux spectacles.

Pour rappel, Rheg the gang a été créé il y a 23 ans. Au fil du temps, en dépit du départ de certains membres fondateurs, la formation reste égale à elle-même.

En plus de deux décennies, le combo reste parmi les groupes malgaches qui arrivent à maintenir sa présence sur la scène du rock local.

Rheg the gang a toujours cherché les moyens pour valider sa musique et garder un lien avec le public et les amateurs de rock métal.

Selon le leader du groupe Rega Rakotonirina... « Nous ne prétendons avoir quoi que ce soit mis à part la musique et la détermination. »

C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils sont encore prêts à offrir la suite de « November rock ».