Angola: L'Angola à l'ONU - Diversifier l'économie angolaise pour stimuler les exportations commerciales

L'ambassadeur Francisco José da Cruz explique dans quelle mesure la promotion de la production et de la consommation nationales permettra de créer davantage d'emplois et d'augmenter les revenus.

L'ambassadeur Francisco José da Cruz est le Représentant permanent de la République d'Angola auprès des Nations Unies à New York. Son pays joue un rôle essentiel dans divers efforts mondiaux et régionaux de développement et de paix. Par exemple, le président angolais João Lourenço préside la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), ainsi que l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS). Dans un entretien exclusif avec Kingsley Ighobor, l'ambassadeur da Cruz évoque les priorités angolaises à l'ONU, le commerce, l'autonomisation des femmes et bien d'autres sujets.

Voici des extraits de leur conversation :

Les priorités de l'Angola

Parlez-nous de votre expérience en tant que Représentant permanent de votre pays auprès des Nations Unies. Quelles sont vos priorités ?

Travailler aux Nations Unies est un défi, en particulier dans les circonstances internationales actuelles. En tant que pays, nous avons nos priorités. Compte tenu du rôle joué par l'Angola sur le continent, nous pensons que la paix et la sécurité devraient être l'une de nos priorités.

Nous avons essayé d'aider des pays comme la République démocratique du Congo (RDC) et la République centrafricaine à parvenir à la paix et à la stabilité. Le président João Lourenço, en tant que président de la CIRGL, et le mandat qui lui a été confié par l'Union africaine pour la médiation de la tension entre la RDC et le Rwanda sont au coeur de notre action.

Le fait que les homologues du président Lourenço l'aient désigné comme Champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique montre qu'il a un rôle important à jouer pour aider l'Afrique à gérer la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Nous nous concentrons également sur la manière de porter ces questions à l'attention des Nations Unies afin que nous puissions relever les défis ensemble.

Il est important de s'attaquer aux problèmes liés au changement climatique. Le sud de l'Angola connaît la pire sécheresse de ces 40 dernières années, qui touche des millions de personnes. L'Angola préside actuellement l'OACPS, et certains de ses membres sont confrontés à des problèmes liés au changement climatique.

Nous sommes également activement engagés dans les questions de développement alors que nous travaillons à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Enfin, nous concentrons nos efforts sur les droits de l'homme, les questions de genre, la jeunesse et d'autres questions critiques liées à la paix, à la stabilité et au développement.

La paix et la stabilité sont possibles si les parties prenantes s'engagent à trouver un terrain d'entente.

Promouvoir la paix et la sécurité

En ce qui concerne la paix et la sécurité, quel est votre bilan, en particulier dans le contexte de la feuille de route de Luanda pour la paix en RDC ?

La feuille de route de Luanda est un cadre destiné à apporter la paix et la stabilité à la RDC. L'Angola a engagé les autorités de la RDC à déployer une force militaire d'environ 450 soldats pour aider à créer les conditions du cantonnement des forces du M23 (le groupe armé qui porte le nom du Mouvement du 23 mars).

Le processus a été quelque peu lent, mais nous considérons la mise en oeuvre du processus de Luanda comme un moyen de parvenir à la stabilité nécessaire en RDC, en particulier avec les élections prévues à la fin de cette année.

Nous nous sommes également efforcés de coordonner nos efforts avec d'autres initiatives, telles que le processus de Nairobi. En juin de cette année, l'Angola a accueilli un sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la RDC, auquel ont participé la CIRGL, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec la participation des Nations Unies et la coordination de ces initiatives par l'UA. L'objectif est d'adopter une approche commune et mieux synchronisée pour relever les défis en matière de paix et de sécurité en RDC.

En tant que quelqu'un qui comprend les complexités de la résolution pacifique des conflits, avez-vous l'espoir d'une résolution du conflit en RDC dans un avenir proche ?

Nous faisons de notre mieux.

Le président João Lourenço s'est beaucoup impliqué. Grâce à notre propre expérience, il pense que la paix et la stabilité sont possibles si les parties prenantes s'engagent à trouver un terrain d'entente.

Sans paix ni stabilité, il n'y aura pas de développement. Nous espérons qu'avec le soutien des organisations régionales, de l'UA et de l'ONU, la RDC pourra atteindre le niveau de stabilité et d'inclusion politique dont elle a besoin pour aller de l'avant et se développer.

Nous devons investir davantage dans les infrastructures, en particulier dans les communications et les routes, afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises Stimuler le commerce et la croissance économique

En ce qui concerne la stratégie commerciale, le corridor de Lobito est un projet ferroviaire majeur qui relie l'Angola, la RDC et la Zambie. Comment ce projet catalysera-t-il le commerce pour les trois pays ?

Le corridor de Lobito est essentiel pour libérer et renforcer le potentiel économique de la Zambie et de la RDC, en particulier de la ceinture de cuivre. La RDC et la Zambie possèdent des minéraux stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, tous très demandés sur les marchés internationaux.

Actuellement, les sociétés minières opérant dans ces deux pays utilisent d'autres ports pour leurs exportations, alors que l'itinéraire de Lobito du chemin de fer de Benguela offre une distance plus courte, en particulier vers les marchés occidentaux.

L'Angola a signé un contrat avec le Lobito Atlantic Railway, un consortium qui exploitera le corridor ferroviaire pendant les 30 prochaines années. Nous nous attendons à ce que le consortium réalise des investissements importants en Angola et en RDC, pour un total d'environ un demi-milliard de dollars, afin d'améliorer le système ferroviaire et de fournir des services répondant aux normes internationales.

Une telle infrastructure régionale peut-elle stimuler le commerce intra-africain, qui ne représente actuellement qu'environ 17 % ?

Oui. Nous devons investir davantage dans les infrastructures, en particulier dans les communications et les routes, afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises. La connexion du chemin de fer de Benguela à la Zambie et à la RDC stimulera considérablement le commerce dans cette sous-région. Sans infrastructures essentielles, il est difficile d'assurer le développement économique aux niveaux national et régional. C'est pourquoi la SADC, présidée par l'Angola, se concentre sur l'amélioration des infrastructures.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) vous inspire-t-elle de l'espoir ?

La ZLECAf est un pas important dans la bonne direction.

Nous avons besoin d'une approche pragmatique et progressive basée sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous avons appris des communautés économiques régionales. En fin de compte, nous devons ancrer ces initiatives dans nos expériences actuelles et obtenir des résultats pratiques, car les gens sont à la recherche d'initiatives continentales susceptibles d'améliorer leur vie.

Nous travaillons à la diversification de l'économie, à la promotion de la production et de la consommation nationales et à l'exportation de nos produits afin de créer des emplois et d'augmenter les revenus.

Quels sont vos principaux produits d'exportation ?

Notre économie dépend encore fortement des industries extractives, principalement du pétrole et des diamants.

Cependant, nous nous diversifions activement et l'agriculture joue un rôle important. Nous avons commencé à exporter des bananes et du café, en particulier vers l'Europe.

Nous produisons et exportons également du sel vers des pays comme la RDC et la Zambie. Nous avons lancé des programmes encourageant le secteur privé à s'engager davantage sur les marchés internationaux en produisant la qualité requise pour l'exportation.

La dette est un défi important pour de nombreux pays africains, et le financement international avec des taux d'intérêt élevés sape les efforts de mobilisation des ressources pour le développement économique. Le développement durable

L'Angola est un pays producteur de pétrole de premier plan, comme le Nigeria et d'autres pays d'Afrique. Pourtant, vous investissez massivement dans des sources d'énergie non polluantes. Que peuvent apprendre les autres pays de l'Angola ?

Nous devons prendre des mesures pragmatiques pour lutter contre le changement climatique.

Nous avons investi dans l'énergie solaire et nous avons signé un accord de près d'un milliard de dollars avec une entreprise américaine pour des projets d'énergie solaire dans le pays. Nous essayons d'investir davantage dans les énergies renouvelables et d'éduquer les gens dans cette direction dans le cadre de notre engagement.

Dans quelle mesure des facteurs externes tels que le COVID-19, le changement climatique ou la guerre en Ukraine ont-ils affecté la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en Angola ?

Le monde est aujourd'hui très interconnecté ; les événements qui se produisent dans une partie du monde en affectent d'autres.

Le COVID-19 a eu un large impact, détournant des ressources du développement économique pour faire face à la menace. Les défis économiques mondiaux, l'inflation et la forte dépendance de notre économie à l'égard des prix du pétrole ont également affecté notre programme de développement national.

Pour y remédier, le gouvernement a mis en oeuvre des programmes sociaux visant à fournir aux familles vulnérables des allocations mensuelles.

Que pensez-vous de l'annulation de la dette des pays les plus pauvres et d'un soutien accru des institutions financières multilatérales pour que tous puissent atteindre leurs ODD d'ici à 2030 ?

Il est de plus en plus difficile d'atteindre les ODD d'ici à 2030.

La dette est un défi important pour de nombreux pays africains, et le financement international avec des taux d'intérêt élevés sape les efforts de mobilisation des ressources pour le développement économique.

C'est pourquoi nous appelons à un réexamen des institutions financières internationales afin de les adapter davantage au monde d'aujourd'hui. Si nous voulons vraiment ne laisser personne de côté, les règles doivent être équitables pour tous.

Défendre les intérêts des femmes et des jeunes

L'Afrique est l'un des continents où les inégalités entre les hommes et les femmes sont les plus marquées. Que peuvent apprendre les pays d'Afrique de l'Angola ?

Les femmes jouent un rôle crucial dans le développement de notre pays. Elles y ont contribué depuis la lutte pour l'indépendance et ont le droit de bénéficier de l'espace nécessaire pour continuer à contribuer à notre développement.

En Angola, les femmes occupent 40 % des postes gouvernementaux de haut niveau.

La vice-présidente de l'Angola est une femme [Esperança da Costa], tout comme la présidente de l'Assemblée nationale [Carolina Cerqueira] et la présidente de la Cour constitutionnelle (Laurinda Cardoso).

Les femmes supervisent également des ministères importants tels que les finances, la santé, la jeunesse et les sports, l'environnement, le travail et la sécurité sociale, et l'éducation.

Comment l'Angola peut-il exploiter l'énergie et l'innovation des jeunes pour stimuler le développement du continent ?

Les jeunes sont l'avenir du continent et constituent la majorité de notre population.

Il est essentiel de gérer les attentes de nos jeunes. Les gouvernements doivent trouver des moyens d'impliquer les jeunes dans divers aspects de la vie, notamment dans les efforts de paix et de stabilité, la médiation et les projets de développement économique.

Il est essentiel d'investir davantage dans l'éducation et la formation professionnelle afin de doter les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour travailler ou entreprendre.

Nous traversons une période difficile en raison de la pénurie de ressources, mais il est essentiel d'améliorer l'environnement économique, non seulement pour attirer les investissements étrangers, mais aussi pour créer des emplois pour les jeunes, afin de prévenir les troubles sociaux.

Comment définissez-vous le succès en tant que représentant permanent de l'Angola auprès des Nations unies ?

J'aimerais voir l'Angola s'engager davantage et s'affirmer dans les dialogues internationaux sur des questions clés, telles que les objectifs du Millénaire pour le développement, avec une voix plus respectée sur la scène mondiale.

Nous souhaitons que l'Angola participe aux efforts de maintien de la paix des Nations unies et qu'il ait une idée claire de la date de son retour au Conseil de sécurité des Nations unies. Compte tenu du rôle actif de notre pays dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, nous devrions être membre du Conseil de sécurité dans un délai raisonnable.

J'espère également voir davantage d'Angolais au sein du système des Nations unies. Nous avons des candidats qualifiés dont les compétences peuvent profiter à l'organisation, mais nous sommes actuellement sous-représentés.