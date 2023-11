Sénégal: Région de Kédougou - D'importants investissements réalisés ces dernières années

Le Président de la République, Macky Sall, effectue une tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick du 13 au 18 novembre 2023. Prévue pour accueillir la première phase de la visite du Chef de l'Etat, la région de Kédougou a bénéficié d'un important volume d'investissements au cours de ces dernières années.

Selon un bulletin du Bureau d'information gouvernemental (Big), le Président Macky Sall et son Gouvernement ont multiplié les efforts et investi plusieurs centaines de milliards pour doter la localité d'infrastructures structurantes dans des domaines aussi stratégiques que la santé, la sécurité, l'approvisionnement en eau, l'équité sociale et territoriale, etc. Cela, sans compter les importantes infrastructures routières qui ont fini de changer le visage de la région.

Le Big de citer l'hôpital régional Amath Dansokho, d'un coût estimé à 20 987 523 938 FCFA, il a été inauguré le 31 mai 2021 par le président Sall.

L'infrastructure de dernière génération est de niveau II et sa capacité d'accueil est de 150 lits. «Depuis 2014, l'Etat n'a cessé de déployer des efforts pour renforcer le secteur de la santé à Kédougou, à travers notamment la réhabilitation et l'équipement des postes de santé des districts de la région, le relèvement du plateau technique médical et le renforcement des ressources humaines », renseigne le Big.

Les infrastructures routières ne sont pas en reste. Il y a notamment la route Kédougou Salémata, longue de 85 kilomètres.

D'un coût de près de 39 milliards FCfa, l'infrastructure contribue au désenclavement de cette partie du Sénégal et ouvre une nouvelle voie de circulation des personnes et des biens avec la Guinée voisine. Au nombre des réalisations, le pont Kédougou-Fongolimbi long de 135 mètres inauguré en 2018. La région de Kédougou est également bien servie par l'ambitieux programme spécial de désenclavement lancé par le Président Macky Sall. Deux axes sont ainsi pris en compte : Kédougou - Fongolémi : 34 km et Bandafassi - Dindéfélo : 24 km.

Dans le cadre de la densification du maillage sécuritaire du territoire national, conformément aux orientations fortes du Président de la République, Chef suprême des Armées, deux nouvelles brigades de Gendarmerie ont été implantées à Khossanto et Fongolimbi.

L'approvisionnement en eau pour la ville de Kédougou a été également pris en compte avec la construction d'une station de traitement et d'alimentation.

«D'une capacité de production de 2000 m3/jour, cette infrastructure marque une révolution à Kédougou et répond efficacement aux besoins croissants de cette localité devenue un important centre urbain à la faveur de l'activité minière. C'est un projet qui a coûté plus de 11 milliards de FCFA. Il est entièrement financé par l'Etat du Sénégal. La réalisation d'un tel ouvrage permet aux populations d'accéder, en qualité et en quantité, au liquide précieux. Cela, grâce à un système de transfert de l'eau du fleuve Gambie à partir d'Itato », précise la même source. D'autres réalisations ont été faites par le Puma, Promoville, Pudc.