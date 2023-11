Maroc: Participation remarquée de l'USFP au Congrès annuel du PSE

Le Parti socialiste européen a organisé les 10 et 11 courant les travaux de son Congrès annuel dans la ville espagnole de Malaga.

A l'issue de ce congrès, il a été procédé à la réélection du président sortant, le Suédois Stefan Löfven, ainsi que de la vice-présidente du PSE, l'Espagnole Iratxe Garcia (présidente du Groupe socialiste-démocrate au Parlement européen), en plus d'un nouveau secrétaire général d'Italie et d'un conseil de la présidence.

Ce congrès a été l'occasion pour les membres du parti, au vu de l'approche des élections européennes prévues pour juin 2024, d'inciter les militants socialistes et progressistes à défendre avec force le projet sociétal européen selon une vision socialiste, préservant la démocratie, visant le bien-être des citoyens, consolidant l'égalité et l'unité et aspirant à un continent européen plus global, juste et démocratique.

Par ailleurs, les dirigeants des partis et des gouvernements présents à ce congrès ont tenu à saluer le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui a vu son parti (PSOE) contrer les visées de l'extrême droite, se rapprochant de la réalisation d'une cohabitation gouvernementale avec les forces de la gauche espagnole.

Les congressistes n'ont pas manqué aussi de dénoncer la violence exercée par les membres de l'extrême droite à l'encontre des militants du PSOE, tout en exprimant à leur égard leur entière solidarité.

%

Ce rassemblement a permis aux participants de débattre de questions se rapportant à l'actualité politique en dehors du Vieux Continent, à commencer par la guerre d'agression contre Gaza. Malheureusement, le Congrès n'a pu exprimer à ce sujet une position unifiée malgré les positions claires, à titre d'exemple, de l'Espagne, de l'Irlande et des Pays-Bas.

L'USFP, en tant que membre observateur au sein du PSE, ses représentants Khaoula Lachguar (responsable des relations extérieures au parti et vice-présidente de l'IS) et Mehdi El Mezouari (représentant de l'USFP auprès du PSE) ont eu une série d'entretiens avec des congressistes d'Allemagne, de France, d'Italie, du Portugal, ainsi qu'avec d'autres membres de partis non européens comme le Mouvement palestinien du Fatah, la Coalition tunisienne, des partis des républiques dominicaine, colombienne et kirghize, en plus de la coordinatrice de l'Alliance progressiste. Ces discussions ont porté sur la situation à Gaza et l'urgence d'intervenir en vue d'un cessez-le-feu, tout en dénonçant ces crimes de guerre ayant coûté la vie à des milliers d'innocents.