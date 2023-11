Maroc: Réunion du Bureau politique - L'USFP appelle à la mise en place d'un front d' opposition pour la défense des acquis et la protection de l'équilibre institutionnel

L'USFP souligne l'importance particulière des grands chantiers royaux aux niveaux national et international

Le Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires a tenu, sous la présidence du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, vendredi 10 novembre 2023 une réunion ordinaire qui s'est focalisée sur les développements politiques actuels et les enjeux de l'agenda national qui constituent les principales préoccupations des citoyens marocains aussi bien sur le plan interne que sur celui des questions aux prolongements régionaux et continentaux.

Le Premier secrétaire a fait, de prime abord un exposé d'orientation exhaustif se rapportant effectivement à toutes ces questions, qui fut suivi par des discussions et délibérations schématisant l'analyse profonde et les points de vue échangés dans un climat démocratique serein comme à l'accoutumée, la direction du parti des forces populaires étant habituée à se pencher sérieusement et consciencieusement sur tous les évènements qui surviennent à chaque carrefour de l'histoire contemporaine du pays.

Ainsi, dans ce contexte géostratégique particulier, le Bureau politique de l'USFP a hautement salué la teneur clairvoyante du Discours Royal prononcé à l'occasion de la commémoration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte qu'il considère comme un discours historique à tout point de vue car se fondant sur une analyse raisonnable et profonde des derniers développements du dossier de notre intégrité territoriale mais aussi du positionnement de notre pays dans la sphère de la prise de décision africaine.

Dans cette veine, les intervenants ont noté que le Souverain a inauguré une nouvelle orientation et une mutation profonde fondant une identité géostratégique du Maroc atlantique qui «modifiera, sans doute la vision des Marocains sur eux-mêmes et la vision du Maroc quant à son identité ». Cela permettra, eu égard à ce raisonnement, au Maroc de s'immuniser contre les plans des ennemis visant à le rendre comme une sorte d'île enfermée entre de larges mers, des frontières closes et un voisinage tantôt alerte tantôt hostile, la nouvelle conception tendant, à cet effet, à la structuration de cet espace à des fins visant à servir le continent africain dans son ensemble en adoptant pour ce faire une approche audacieuse et inédite.

Cette approche, développe-ton, est bien réfléchie dont le murissement stratégique met toutes les potentialités du Maroc à la disposition de « sa famille institutionnelle » africaine, et ce à travers le parachèvement de l'habilitation du développement de nos provinces du Sud de sorte qu'elles soient érigées en plateforme continentale et un modèle à suivre dans le développement du tourisme atlantique, la progression de la flotte maritime commerciale, la diversification des ressources énergétiques et l'augmentation de la rentabilité de l'économie bleue, un modèle à même d'être une locomotive pour l'intégration continentale élargie, pleinement profiter de la façade afro-atlantique et mettre en place des outils diplomatiques rénovés à travers la fusion des politiques de 23 pays africains dans une orientation institutionnelle unifiée s'appuyant sur les instruments de l'action et saisissant les opportunités qui puissent mettre à profit l'espace atlantique, désormais parmi les plus grands espaces économiques et géostratégiques du monde, bénéficiant, par ailleurs de la stabilité, du développement commun, partant des côtes africaines et atteignant les espaces latino-américains en passant par les espaces nord-américains et l'occident européen.

Là-dessus en déroulant tous les bienfaits de cette orientation prodigieuse inédite, l'Union socialiste des forces populaires salue grandement cette conception Royale tendant à mettre en évidence la vocation afro-atlantique du Maroc (...)

Le communiqué du Bureau politique du parti des forces populaires souligne « qu'en tant que patriotes sincères, nous sommes convaincus de l'importance cruciale de l'adhésion à cette orientation Royale clairvoyante et futuriste, et rappelons à ceux qui détiennent l'attribution de la décision exécutive l'impératif de faire preuve du sérieux sur lequel a mis l'accent Sa Majesté le Roi...» .

L'instance politique ittihadie a abordé, d'autre part, le ciblage terroriste d'Es-Smara et indique que l'USFP, au nom de sa direction et ses bases populaires, loue la démarche suivie par notre pays quant à la réaction affichée à l'encontre de cette provocation à l'instar de son attitude vis-à-vis de l'assassinat des deux jeunes Marocains à Saâidia en été privilégiant le recours à la loi en chargeant le procureur général du Roi d'examiner ce dossier avant de prendre la décision qui en découle.

L'USFP, enchaîne-t-on à cet égard, demeure attaché à privilégier la voie de la sagesse adoptée par l'État marocain quant au suivi des développements de cette situation, conscient comme il est des objectifs de telles agressions consistant à créer un climat de tensions pour détourner le Maroc du chemin choisi vers le développement et la prospérité...

Par ailleurs, sur le plan social, l'USFP réitère sa grande fierté des grands projets initiés par Sa Majesté le Roi, dont particulièrement la réhabilitation des zones du grand Atlas avec toutes les ressources sociales, culturelles et spirituelles qui lui ont été dédiées, de même que le soutien direct prodigué aux familles nécessiteuses et l'élargissement du cercle des bénéficiaires ... De ce fait, le parti des forces populaires estime que toutes les assises de l'État social qui ont toujours été les constantes culturelles, politiques, morales et sociétales de son projet socialiste bénéficient largement de la sollicitude Royale, considérant en outre que l'Etat social n'est pas un slogan partiel mais un ensemble complémentaire où convergent les réalisations de la couverture sociale, le soutien direct, la couverture sanitaire, l'emploi...

D'un autre côté, l'USFP lance un appel à tous les acteurs du secteur éducatif à prioriser l'intérêt général au bénéfice de toutes les composantes de « l'école nationale » de manière à préserver la sécurité éducative et réaliser la paix sociale en favorisant les conditions de l'habilitation qui pourraient aboutir à une réforme globale et mettre en avant l'intérêt ultime de l'élève, objectif essentiel de tout le processus éducatif.

Concernant le volet de la situation sociale exaspérée en dépit de toutes les initiatives Royales visant à sa décongestion et la réalisation des conditions de la vie commune paisible, l'USFP évoque la cherté de la vie du fait de comportements spéculatifs, appelant à la protection globale et efficiente du pouvoir d'achat des catégories sociales pauvres ou moyennes et à la lutte contre les causes de l'inflation. A ce propos, il considère qu'il n'est plus tolérable que l'Etat soutienne les investisseurs et producteurs agricoles qui se muent en lobbies d'exportation de nos produits agricoles, délaissant le marché national (...)

D'autre part, le Bureau politique de l'USFP n'a pas manqué de fustiger la gestion titubante, indécise et hasardeuse des affaires publiques par le gouvernement de l'incursion depuis son avènement. Il a relevé, là-dessus, la volonté tantôt masquée tantôt avouée de l'affaiblissement de l'action institutionnelle et l'exaspération de la situation sociale, pénalisant ainsi le processus démocratique. Cela, souligne-t-on, appelle l'impératif de la reprise de l'équilibre de l'action institutionnelle entre le Parlement, le gouvernement et les instances de gouvernance d'une part, et entre la majorité et l'opposition, de l'autre...

S'agissant de l'action de l'opposition usfpéiste au Parlement, le Bureau politique a loué l'action fructueuse et rationnelle de l'opposition ittihadie au sein des deux Chambres du Parlement tout au long de la période législative écoulée. En effet, un exposé a fait état d'un nombre important de suggestions et d'amendements présentés par les deux Groupes d'opposition ittihadie dans les deux Chambres parlementaires. A titre d'exemple, les amendements relatifs au PLF de cette année ont été au nombre de 160 se rapportant aux volets sociaux entrepreneuriaux, civils et fiscaux.

En conclusion, l'Instance politique ittihadie a mis en exergue la nécessité cruciale de monter un front d'opposition à même de protéger l'équilibre institutionnel et l'immunité démocratique, « un front ouvert devant toutes les forces vives de l'édifice politique national, forces de la gauche, des démocrates, des représentations salariales mais aussi des hommes d'affaires et tous ceux qui aspirent à consolider l'édifice démocratique et renforcer le front intérieur que nécessitent les enjeux auxquels est confronté le pays ».

La question de la réforme du statut de la femme n'a pas été en manque lors de ces assises, et a été au centre d'un large débat. En effet, après le déroulement de la teneur des discussions ayant réuni le Premier secrétaire, l'Organisation des femmes ittihadies et nombre de militantes venues de différentes régions, le Bureau politique a évoqué les gros efforts et plaidoyers déployés par les femmes ittihadies à travers leur organisation et la mobilisation sociétale autour de la nécessité impérieuse d'une réforme avancée et juste pour le bien de la famille marocaine et le progrès de la société marocaine dans sa globalité tant recommandé par Sa Majesté le Roi (...)

Et d'évoquer la portée universelle de la lutte pour les droits de la femme marocaine dans l'appartenance à la mouvance de militantisme mondiale.

A ce propos, l'USFP a annoncé qu'il allait inviter l'Internationale socialiste des femmes tout en saluant, à ce propos, les efforts fructueux pour la réussite de ce rendez-vous.

De même qu'il a été décidé de garantir les conditions de la tenue des réunions du Conseil national et l'institution des secrétaires régionaux conformément à l'agenda stipulé par les règlements du parti.