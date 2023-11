Tunisie: Tribune | Dans une missive à ses homologues, Nabil Ammar affirme - « Avec ce déluge de violence aveugle et inédit, aucun objectif rationnel ne peut être atteint »

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger a fait part récemment de l'envoi d'un message du ministre de tutelle à ses homologues des Etats membres du Conseil de sécurité de l'ONU et de nombreux pays, notamment ceux actifs aux niveaux régional et international, outre les secrétaires généraux des Nations unies, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la Francophonie et du Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, concernant l'engagement de la Tunisie -- à la lumière de l'agression brutale et continue des forces d'occu p a t i o n i s ra él i e n n e s contre le peuple palestinien.

A cet effet, La Presse publie in extenso le texte d'une missive poignante et pleine de sens qui exprime la position tunisienne, adressée à ses homologues le 2 novembre 2023.

Chers collègues,

Je vous écris sans la prétention de vouloir vous informer davantage que vous ne l'êtes déjà -- sur la situation catastrophique à Gaza, mais avec l'entière conviction que vous ne ménagez aucun effort de votre côté pour contribuer à l'arrêt immédiat du massacre de civils, à l'acheminement fluide de l'aide humanitaire et à la mise en oeuvre immédiate d'une solution politique permettant à toutes les parties concernées de recouvrer tous leurs droits -- et d'obtenir toutes les garanties de leur sécurité.

La situation catastrophique actuelle, et qui est en rupture avec tous les épisodes précédents, n'est que le constat flagrant de l'échec de tous les processus politiques entrepris avant le 7 octobre dernier.

Avec ce déluge de violence aveugle et inédit, aucun objectif rationnel ne peut être atteint au bénéfice d'aucune partie, à l'exception des producteurs et marchands d'armes.

Et chaque jour de perdu rendra la sortie de cette situation considérablement plus difficile tout en rendant de moins en moins crédible l'ordre juridique international, faisant ainsi de notre monde une véritable jungle.

Le niveau de la douleur des populations civiles, déjà atteint, ne servira qu'à accroître la haine et le ressentiment et donc les risques d'actes de terreur imprévisibles ciblant davantage de civils innocents.

Cette violence irrationnelle et perçue comme telle, de plus en plus dans le monde, est de nature à entraîner toute la région, et au-delà, dans un engrenage de guerre qui sera incontrôlable.

Lorsque toute la dimension passionnelle de ce conflit aura été mise de côté, il en restera sa dimension véritable, celle de la colonisation brutale d'un peuple avec son identité et son histoire propres, qui montre depuis des décennies son irréductible détermination légitime à obtenir son indépendance, et à vivre sur ses terres en paix et en sécurité.

Comme vous le savez, c h e r s c o l l è g u e s , l a constance de la position de principe de la Tunisie sur la question palesti - nienne, et cela en dépit de tous les coûts que cette position entraîne pour mon pays, à différents niveaux, mais aussi ses positions historiques et ses contributions concrètes en faveur d'une solution équitable, lui donne une légitimité certaine, pour entreprendre cette démarche auprès de vous-mêmes et de votre institution, avec le sentiment humain et profond de la nécessité d'agir courageusement et de toute urgence pour épargner la fin tragique et les souffrances de victimes civiles innocentes, en majorité des femmes et des enfants.

Je vous prie d'agréer, chers collègues, avec ma disposition totale de joindre mes efforts aux vôtres, ma haute considération et mes salutations les plus sincères.