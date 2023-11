Tunisie: Ligue 1 | Classement des buteurs - Traoré, le buteur-né

Insatiable, l'attaquant malien des Bleus, Boubacar Traoré Binke, caracole en tête des canonniers de la Ligue 1. C'est loin d'être une surprise.

Usémiste depuis l'été 2022, Traoré affole depuis les compteurs, et a surtout mis peu de temps pour confirmer son talent.

Attaquant longiligne qui pèse et qui se démarque par son placement intelligent et son sens du but, le transfuge des Hongoris de Honved Budapest dispose aussi de statistiques qui plaident en sa faveur avec des «assists», des courses effrénées et de l'abattage.

Actuellement, le Malien en est à huit buts en championnat avec les gars du Ribat, un total qu'il peut (et va), bien entendu, améliorer.

Les chiffres parlent donc d'eux-mêmes pour Traoré.

Et peu de buteurs peuvent le concurrencer en l'état. D'ailleurs, ce qui fait sa force aussi, c'est cette aptitude à se fondre dans un plan de jeu et non pas attendre un changement de système pour l'intégrer au mieux.

Au-delà du talent du grand Malien, son intégration express a forcément impressionné à Monastir avec cette faculté d'adaptation dans un laps de temps très court. S'intégrer dans un collectif aussi exigeant que celui de l'USM n'était pourtant pas si simple.

Mais ce redoutable buteur a su saisir sa chance et se sublimer au contact de ses coéquipiers.

%

L'instinct naturel d'Eduwo

Outre Traoré qui creuse l'écart au classement, le Clubiste Eduwo perce en ce moment et semble en vouloir beaucoup plus.

Après le CSS et l'EST, le solide Nigérian Kingsley Eduwo a choisi le Parc A pour reprendre du poil de la bête.

Et avec quatre réalisations, il a su mettre à profit ses dons de buteur, toujours au bon endroit au bon moment.

Avec Eduwo, joueur à la carrure impressionnante, ce n'est pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard...

C'est inscrit dans ses gènes, il a un instinct naturel pour marquer des buts et c'est sa grande vertu.

L'audace payante de Hamza Jelassi

Passons à un défenseur-buteur à présent. Avec quatre buts dans l'escarcelle, l'Etoilé Hamza Jelassi sort forcément du lot et a mérité ses galons d'international.

A 32 ans, l'expérimenté Jelassi, passé par les rangs d'Ahly Benghazi, le CAB, l'USM, le CSS, le SG et l'OB, a fait trembler les filets plus qu'aucun autre joueur à son poste.

En l'état, ses buts sont l'illustration parfaite d'un joueur qui exploite à merveille sa taille et sa puissance athlétique, tout en soignant sa coordination.

Voilà des qualités auxquelles il faut ajouter un mental d'acier pour rester focus et marquer quand l'occasion se présente.

Après Jelassi, le néo international, Bilel Mejri, clôture l'échelon des buteurs à quatre reprises. Forcément, si le Stade Tunisien a eu recours à une valeur sûre en enrôlant pour la seconde fois l'ex-Etoilé et «Sang et Or», il n'en demeure pas moins que Bilel Mejri a toujours tiré son épingle du jeu durant sa carrière jusque-là.

A 27 ans, il assure au ST et a même élargi sa palette au Bardo, se montrant beaucoup plus opportuniste qu'avant.

Bref, Mejri s'est bonifié dans certaines situations de jeu, notamment dans le jeu dos au but.

Cependant, il n'a pas atteint son plafond de verre et il doit s'inscrire dans la durée s'il veut intégrer à terme le Team Tunisie et marcher dans les pas de Haïthem Jouini. Voilà aujourd'hui pour le quatuor qui mène la danse, et à l'exception de Traoré qui se détache, le trident de poursuivants est talonné par un bon nombre de joueurs, à l'instar des Meriah (3 buts), Srarfi, Meziani, Mhirsi, Haïthem Jouini, Gaith Sghaier, Ghram, Oussama Abid, Abdelli, Baccar, Chance et Sasse (2 buts).

Tous ont marqué, se montrant décisifs, que ce soit sur coup de pied arrêté, en surgissant de nulle part ou en perçant pour enfoncer le clou d'un heading, d'un rush ou d'une bonne sensation.