Tunisie: Écrivains francophones de Tunisie de Afifa Marzouki Chaouachi - Pour la valorisation de la littérature francophone tunisienne

Tous les chercheurs le reconnaissent et sont unanimes à le déplorer : la bibliographie critique portant sur la littérature tunisienne d'expression française est, sous nos cieux, trop maigre pour être d'un apport fiable dans l'évaluation, la valorisation et la pérennisation des oeuvres de nos nombreux auteurs francophones.

La publication toute récente par le professeur émérite Afifa Marzouki Chaouachi de son ouvrage Écrivains francophones de Tunisie s'inscrit sans nul doute dans cet objectif urgent et de premier ordre consistant à enrichir les bibliothèques publiques et particulières en textes critiques consacrés à notre production littéraire nationale écrite en langue française.

Le même effort est d'ailleurs à entreprendre sur les auteurs arabophones tunisiens.

Sur près de 200 pages, l'auteure réussit un tour d'horizon, certes sélectif, mais fort instructif sur la littérature francophone en Tunisie depuis la seconde moitié du siècle dernier jusqu'à nos jours.

Afifa Chaouachi Marzouki a choisi de rendre habilement compte de cette évolution à travers des échantillons de textes représentatifs de l'écriture de chaque auteur sélectionné.

L'ouvrage est, en fait, un florilège d'articles et de réflexions développés tout au long de la riche carrière universitaire de l'auteure, dont la plupart sont déjà publiés dans des journaux, revues, actes de colloques et supports divers à des dates différentes.

%

Les écrits des vingt écrivains retenus y sont plus ou moins longuement présentés et analysés.

Ils sont abordés sous des angles multiples plus éclairants les uns que les autres dans des exposés d'une rare finesse et reposant sur un dialogue constant et toujours plus intelligent avec les textes et leurs tensions internes.

Ecrit dans une langue savoureuse et d'une rare fluidité, multipliant à l'envi les analyses les plus pénétrantes et les questionnements les plus pertinents sur les oeuvres et les auteurs, l'ouvrage de Afifa Marzouki Chaouachi se présente également comme un généreux effort de conservation et de sauvegarde littéraires et culturelles.

Car il s'agit aussi en effet de répondre à un devoir de mémoire sans lequel notre héritage littéraire tomberait inexorablement dans l'oubli.

Pour finir, précisons que les textes étudiés dans ce livre sont dus à des écrvains plus ou moins jeunes (poètes, romanciers, nouvellistes) qui appartiennent à trois générations différentes de créateurs dont les oeuvres illusrent comme de concert l'évolution cohérente, sous nos latitudes tunisiennes, de la production littéraire d'expression française.

Ce sont, dans l'ordre, Salah Guermadi, Moncef Ghachem, Abdelaziz Kacem, Albert Memmi, Tahar Bekri, Samir Marzouki, Mansour M'henni, Kamel Gaha, Mokhtar Sahnoun, Badreddine Ben Henda, Jihèn Souki, Ahlem Ghayaza, Rafik Ben Salah, Fawzia Zouari, Emna Belhaj Yahia, Béchir Garbouj, Nicole Jean, Rabaâ Ben Achour Abdelkéfi et Sophie Bessis.

Écrivains francophones de Tunisie est publié chez Déméter.

Afifa Marzouki Chaouachi est professeure émérite à l'Université de Manouba.

Docteur d'Etat, ses recherches portent sur la littérature française des XIXe et XXe siècles et sur la littérature francophone, en particulier Albert Memmi.

Elle a reçu, en 1997, le Prix Zoubeida-Bchir des écrits des femmes tunisiennes.