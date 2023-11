Tunisie: L'USBG en chute libre - Jarmoud et sa bande jettent l'éponge

Après leur défaite dimanche face au ST, les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane ont perdu le dernier brin d'espoir d'arracher un billet au play-off.

Dans les esprits, une troisième qualification successive pour la phase du play-off n'était plus un objectif à la portée bien avant le match contre les stadistes.

Le mince espoir qui subsistait mathématiquement n'était, en fait, qu'un rêve impossible.

Mais il fallait, même si le coeur n'y était pas et les jambes avaient du mal à répondre, batailler jusqu'au bout.

Au stade du Bardo, contre un adversaire qui avait besoin d'une victoire pour se hisser dans le trio de tête, les Benguerdanais ont livré une partie honnête et se sont inclinés dignement, avec les honneurs.

«Nous avons encaissé un but d'entrée, mais nous n'avons pas baissé les bras tout de même», avoue avec regret l'entraîneur Ramzi Jarmoud, avant d'ajouter : «Nous avons bien riposté après cette douche froide, fait jeu égal et nous sommes parvenus à égaliser dans un temps idéal de la rencontre.

Et bien que l'adversaire ait réussi à reprendre l'avantage à un quart d'heure de la fin, nous avons continué à opérer un pressing pour revenir dans le match une deuxième fois et nous avons été très proches du nul avec un penalty flagrant sur faute indiscutable suite au tirage par le maillot dans les 5,50 m sur Béchir Ghariani dans le temps additionnel. Penalty qui nous été refusé par Yousri Bou Ali.

C'est pour la seconde fois de suite que nous sommes lésés après l'avoir été devant l'Etoile. Bien sûr, ce n'est qu'une raison parmi d'autres qui ne peut à elle seule expliquer cette première phase ratée.

Maintenant, il faut penser à panser nos plaies et à tourner la page pour bien nous préparer au play-out».

Du potentiel mal exploité

C'est très dommage ce passage à côté de la plaque d'une équipe benguerdanaise composée de très bons joueurs qui ont été très mal utilisés au départ et qui aurait pu mieux faire.

Défensivement, elle est solide avec deux bons excentrés (Tlili et Abderrazak) et une excellente charnière centrale (Mhadhebi et Ben Khedher).

Elle a également un gros potentiel offensif avec trois attaquants de pointe de valeur (Béchir Ghariani, Mohamed Ali Amri et le jeune Mohamed Nasr Hamed) bien soutenus par un milieu travailleur et créateur de bon nombre d'occasions de but (Ben Tarcha, Meskini, Ouedherfi, Habbassi et Mosrati).

C'est l'une des rares équipes qui a un numéro 9 classique et un chasseur de buts qui ne pardonne pas devant la cage adverse.