Afrique: L'exposition 'On this earth / ' à musk and Amber jusqu'au 19 novembre - En soutien à la Palestine

En ces temps tragiques où les fondamentaux humanistes et les lois internationales sont bafoués par leurs propres instigateurs, où l'humanité est mise à rude épreuve et où le génocide perpétré par l'entité sioniste à l'encontre des Gazaouis se fait au su et au vu de toutes et de tous et est tu et appuyé par une bonne partie de la communauté internationale, les mouvements de solidarité et de condamnation initiés spontanément un peu partout dans le monde par des peuples justes et sensés viennent sauver un tant soit peu de ce qui reste d'humain dans ce monde.

Sous nos cieux, entre autres actions de soutien, celles artistiques ont germé un peu partout dans le pays avec des projections de films sur et autour de la Palestine et autres lectures théâtrales et poétiques.

Les arts visuels se joignent au mouvement à travers l'initiative des deux artistes tunisiennes Amel Ben Attia et Hela Ammar qui organisent, du 13 au 19 novembre 2023, à la galerie «Musk and Amber», une exposition collective de solidarité intitulée "On this earth/".

Les profits de cette exposition seront entièrement versés au Croissant-Rouge tunisien pour sa campagne de solidarité avec les Palestinien-ne-s de Gaza qui sont assiégé-e-s et qui font face à un génocide depuis le 7 octobre 2023.

«Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie», disait le grand Mahmoud Darwich, les artistes Abdesslem Ayed, Amel Ben Attia, Amine Landoulsi, Douraid Souissi, Hana Ben Ali, Hedi Harrar, Hela Ammar, Hichem Driss, Imed Jemaiel, Khedija Essaied jeddi, Lina Ben Ayed, Mouna Jemal Siala, Nabil Saouabi, Nadia Kaabi Linke, Najah Zarbout, Najet Edhahbi, Omar Bey, Rabaa Skik, Slim Ben Brika, Thameur Mejri, Ymen Berhouma et Zied Ben Romdhane, se joignent à lui pour nous dire que l'on doit venir en aide à ces gens qui méritent leurs vies, qui méritent leur terre...