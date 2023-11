Maroc: Les relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan ont connu un progrès notable sous le leadership des Chefs d'Etat des deux pays (M. Bourita)

Rabat — Les relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan ont connu un progrès notable sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et du président azerbaidjanais, Ilham Aliyev, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"Les relations entre nos deux pays ont connu un progrès notable et soutenu, grâce aux orientations de SM le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le président Ilham Aliyev, ainsi qu'à la mise en valeur de la confiance mutuelle et des liens culturels unissant les deux pays", a dit M. Bourita à l'ouverture de la 2ème Commission mixte Maroc-Azerbaïdjan, qu'il a coprésidée avec son homologue azerbaidjanais, Jeyhun Bayramov.

Et d'ajouter que le leadership éclairé des deux Chefs d'Etat a permis aux deux pays de réaliser un plus grand développement dans les divers domaines, ainsi que d'asseoir la dynamique des relations bilatérales sur leur capital de valeurs partagées, faites de respect mutuel et d'attachement commun aux principes de souveraineté nationale et de légalité historique.

M. Bourita a relevé que cette réunion constitue une occasion renouvelée de réaffirmer l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations et coopération bilatérales et d'identifier les secteurs clés pour de futures collaborations et pour le partage d'expériences.

La Commission mixte Maroc-Azerbaïdjan, a-t-il noté, représente également une opportunité pour procéder à un échange de vues et à un examen des moyens à même d'instaurer une coopération fructueuse et un partenariat prometteur dans de multiples domaines, précisant que les travaux de cette session permettent aussi d'évaluer le potentiel d'investissement de part et d'autre, dans l'optique de favoriser des projets communs dans de nouveaux secteurs stratégiques, sans oublier le renforcement des mécanismes d'échanges culturels et d'appui aux étudiants et aux chercheurs par l'augmentation en particulier du nombre de bourses.

Il s'agit, en outre, de jeter les bases d'une coopération triangulaire avec les pays africains, le but étant de permettre à l'Afrique de bénéficier de l'expérience azerbaïdjanaise, ainsi que de promouvoir la coopération bilatérale dans le secteur du tourisme, à travers le lancement de vols directs et la simplification de la délivrance de visas, a-t-il souligné.

L'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) organisera mardi un Forum économique visant à donner un nouvel élan au partenariat économique bilatéral et à offrir l'opportunité aux entrepreneurs et acteurs économiques des deux pays d'instaurer un partenariat bilatéral prometteur, a conclu M. Bourita.