Maroc: L'Ambassadeur de France - Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc est une chance pour l'Europe et pour la France

Rabat — Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est "une chance pour l'Europe et pour la France", a affirmé l'Ambassadeur de la République française à Rabat, Christophe Lecourtier, qui a mis en avant la trajectoire économique "remarquable" du Royaume.

"Le Maroc est vraiment une chance pour l'Europe, et pour la France en particulier (...). Un pays qui a une vision, une grande continuité dans l'effort pour la mettre en oeuvre et une gouvernance stable. Tout cela on le doit à SM le Roi Mohammed VI", a indiqué le diplomate français dans une interview à Radio 2M.

De l'avis de M. Lecourtier, le Royaume se positionne aujourd'hui au peloton de tête des pays émergents sous l'angle de l'attractivité des investissements, portés par un environnement d'affaires des plus avantageux à l'échelle planétaire.

En témoignent, a-t-il expliqué, les flux d'investissement des entreprises françaises qui ne cessent de prendre de l'ampleur, avec une présence notamment des plus grandes d'entre elles, dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire et les services.

D'ailleurs, a relevé l'ambassadeur, le Maroc demeure la destination de prédilection, "The place to Be", pour de nombreux opérateurs de référence mondiale présents sur place.

Qualifiant d'"absolument remarquable et incomparable" l'environnement des affaires qu'offre le Maroc aux investisseurs étrangers, "par rapport à d'autres pays du Sud, mais aussi quelques pays du Nord", M. Lecourtier a mis en avant à cet égard les vertus indéniables dont se prévaut le Royaume en termes notamment de gouvernance, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.