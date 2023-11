Maroc: Le rôle des institutions parlementaires dans le renforcement du dialogue et de la communication au centre d'entretiens maroco-azerbaïdjanais à Rabat

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, ont souligné, lundi à Rabat, "le rôle des institutions parlementaires des deux pays dans le raffermissement des relations bilatérales et la création d'un espace de dialogue et de communication dans le respect mutuel de la souveraineté".

Lors de leurs entretiens, MM. Talbi Alami et Bayramov ont mis en exergue la qualité des relations entre les deux pays, "basées sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et le soutien constant lors des différents fora régionaux et internationaux", indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A cet égard, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, en visite officielle au Maroc à l'occasion de la 2ème session de la commission mixte Maroc-Azerbaïdjan, a réaffirmé la position constante et ferme de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire national.

De son côté, M. Talbi Alami a exprimé ses remerciements et son appréciation à la République d'Azerbaïdjan pour son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, précise la même source.

Par ailleurs, les deux parties ont mis en avant le caractère central des relations parlementaires bilatérales et multilatérales dans la consolidation des relations entre les deux pays sur tous les plans, notamment dans les domaines économique, commercial et des affaires, relevant que ces relations ont été renforcées au cours des dernières années à la faveur des visites mutuelles, et du développement des liens de communication, de coopération, d'échange d'expériences et d'expertises entre les deux institutions parlementaires, outre la coordination dans les domaines d'intérêt parlementaire commun, poursuit le communiqué.

Cette entrevue, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Adil Oglu Samadov, a aussi été l'occasion d'échanger les points de vue au sujet de différents sujets prioritaires dans l'agenda des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, ajoute-t-on.