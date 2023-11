Maroc: L'importance de la dimension parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales au centre d'entretiens entre M. Miyara et le ministre azerbaïdjanais des AE

Rabat — Le président du Chambre des conseillers, Naam Miyara, et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, ont souligné, lundi à Rabat, la nécessité "d'accorder à la dimension parlementaire la place qui lui sied dans le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Azerbaïdjan".

Lors de leurs entretiens, les deux parties ont exprimé la forte volonté qui anime les deux pays pour approfondir leurs relations et insuffler une dynamique nouvelle à la coopération bilatérale dans les différents domaines, indique un communiqué de la Chambre des conseillers, relevant que le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a, par cette occasion, exprimé sa fierté de la visite qu'il effectue au Maroc, tout en se félicitant de la qualité des relations politiques bilatérales.

M. Bayramov a également affirmé, poursuit le communiqué, que cette visite vise à impulser les relations économiques, commerciales et culturelles entre les deux pays, en mettant à profit les atouts et les opportunités disponibles pour renforcer la coopération dans divers domaines, soulignant l'importance de l'action conjointe des deux institutions législatives marocaine et azerbaïdjanaise, notamment à travers les groupes d'amitié parlementaires et dans le cadre de la coordination au sein des organisations parlementaires multilatérales.

Pour sa part, M. Miyara a fait part de sa satisfaction quant à cette visite qui reflète la solidité des relations exceptionnelles entre les deux pays frères, basées sur la coopération, la solidarité et le respect mutuel, affirmant que l'éloignement géographique entre le Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan n'a guère constitué une entrave au développement de ces relations distinguées.

Après avoir exposé les grands chantiers initiés au Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Miyara a souligné "la disposition de la Chambre des conseillers à soutenir les efforts visant à stimuler et consolider l'évolution positive du volet économique et commercial dans les relations bilatérales, d'autant plus que la composition de la deuxième Chambre du parlement est marquée par une présence active d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires".

Dans ce contexte, le président de la Chambre des Conseillers a exprimé ses remerciements pour la position constante et ferme de la République d'Azerbaïdjan soutenant l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur le Sahara, réaffirmant le soutien continu du Maroc à l'Azerbaïdjan lors des différents forums internationaux.